En el cierre del Coloquio

Sostener el rumbo y mirar a 20 años: la premisa de Santiago Mignone

El presidente de IDEA instó a consolidar la estabilidad macroeconómica, exigió una nueva ley de coparticipación, pidió reformas en la justicia y advirtió que la transformación del país requiere consensos y políticas de Estado sostenidas durante décadas.