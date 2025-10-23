Habilitaron el uso del puerto de una aceitera en Timbúes

Se habilitó este jueves el uso del puerto de una aceitera en Timbúes, en aguas del río Paraná en el departamento San Lorenzo de la provincia de Santa Fe.
Se da mediante la Resolución 49/2025 y afecta a Aceitera General Deheza en el departamento San Lorenzo de la provincia de Santa Fe.
Se habilitó este jueves el uso del puerto de una aceitera en Timbúes, en aguas del río Paraná en el departamento San Lorenzo de la provincia de Santa Fe.
La Resolución 49/2025 de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación en el Boletín Oficial de Nación habilita el Puerto AGD, de uso privado y comercial, perteneciente a Aceitera General Deheza S.A.
“Habilítese con carácter particular, de uso privado y con destino comercial el PUERTO AGD, perteneciente a la firma ACEITERA GENERAL DEHEZA S.A., ubicado en el KILÓMETRO CUATROCIENTOS SESENTA, QUINIENTOS (km 460,500), sobre la margen derecha del Río PARANÁ, Localidad de TIMBÚES, en jurisdicción de la Provincia de SANTA FE, puerto al que se encuentran afectados los inmuebles así registrados”, indica el documento oficial.
La resolución cuenta con firma de Iñaki Miguel Arreseygor, director ejecutivo de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN).
Esta habilitación se enmarca en la Ley N° 24.093, que regula las actividades portuarias en Argentina. La norma establece que la firma debe obtener la titularidad de tres calles afectadas al puerto y mantener las condiciones técnicas y operativas requeridas.
“La firma ACEITERA GENERAL DEHEZA S.A. deberá realizar las tramitaciones necesarias para obtener la titularidad de dominio de las TRES (3) calles que, juntamente con los inmuebles mencionados en el artículo 1º de la presente Resolución, componen la superficie total del Puerto AGD, y cuya nomenclatura catastral según Plano de Mensura en trámite es la siguiente”, detalla el texto.
Además, la Agencia Nacional de Puertos y Navegación asume la responsabilidad de supervisar el cumplimiento de la normativa vigente, asegurando la operatividad del puerto en concordancia con las regulaciones establecidas.
