Desarrollo portuario

Milei anunció el dragado del Paraná Bravo y Guazú para integrar a Entre Ríos a la hidrovía

En un mensaje grabado, el presidente Javier Milei confirmó que la licitación de la hidrovía incluirá el dragado de los brazos Paraná Bravo y Paraná Guazú. El gobernador Rogelio Frigerio acompañó el anuncio en el video, aunque no realizó declaraciones.