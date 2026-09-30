El Gobierno confirmó la aprobación de un nuevo proyecto bajo el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) de la automotriz Toyota, que invertirá más de US$ 1.300 millones para construir una planta de producción en Zárate, provincia de Buenos Aires.
El Gobierno aprobó el proyecto de Toyota bajo el RIGI para producir vehículos eléctricos
Con un fuerte enfoque en el comercio exterior y tecnología de avanzada, la firma automotriz apuesta al país con el mayor desembolso de su sector bajo el Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones.
La multinacional de origen japonés invertirá US$ 1.341 millones, siendo el proyecto más grande dentro del sector automotriz.
La planta se encargará de producir el 100% de un vehículo electrificado, tecnología que hoy no es fabricada en la Argentina.
El ministro de Economía, Luis Caputo, sostuvo que se trata de un proyecto "con fuerte perfil exportador", que prevé vender US$ 1.280 millones al año, cerca del 70% de su producción.
Además, generará más de 3.600 empleos durante su construcción y más de 2.600 en la etapa de operación, entre directos e indirectos.
"Más inversión productiva, más trabajo y más exportaciones para los argentinos", indicó el funcionario.
En total, la cantidad de proyectos aprobados por el Comité Evaluador asciende a los 23 por un total de US$ 49.766 millones.
De acuerdo a los datos oficiales del Gobierno, se crearían más de 108.450 empleos (entre directos e indirectos).
El sector minero es el más demandado: cuenta con 12 proyectos de los cuales US$ 2.579 millones se invertirán durante este año.
Por debajo queda el sector de petróleo y gas (7 proyectos), con una inversión de US$3.251 millones para el 2026. Energía eléctrica (2), siderurgia (1) e infraestructura (1) son los otros sectores que completan el total de proyectos aprobados.
Hay otros 24 en revisión del Comité, los cuales totalizan US$ 159.480 millones y 134.732 creación de puestos de trabajo: el sector petrolero mantiene 14 del total, seguido por el minero (6), el eléctrico (3) y el tecnológico (1).