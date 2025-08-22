En vivo: así cotiza el dólar este viernes 22 de agosto en los bancos de Argentina

El jueves cerró con sostenimientos en el valor del dólar oficial en la mayoría de los bancos, al igual que en el Blue. En el Nación se sostuvo a $1.313 para la venta y $1.303 para la compra, cifras en las que abre este viernes 22 de agosto.
El dólar blue se mantiene sin cambios, mientras que el MEP muestra una leve suba.
El jueves cerró con sostenimientos en el valor del dólar oficial en la mayoría de los bancos, al igual que en el Blue. En el Nación se sostuvo a $1.313 para la venta y $1.303 para la compra, cifras en las que abre este viernes 22 de agosto.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.