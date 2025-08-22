#HOY:

En vivo: así cotiza el dólar este viernes 22 de agosto en los bancos de Argentina

El dólar blue se mantiene sin cambios, mientras que el MEP muestra una leve suba.

Imagen ilustrativa. Crédito: REUTERS/Kacper Pempel
 12:43
El jueves cerró con sostenimientos en el valor del dólar oficial en la mayoría de los bancos, al igual que en el Blue. En el Nación se sostuvo a $1.313 para la venta y $1.303 para la compra, cifras en las que abre este viernes 22 de agosto.

Minuto a minuto

Viernes 22.08

09:39 La cotización del dólar en los bancos al cierre de este jueves

