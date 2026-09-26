La petrolera YPF informó que aplicó un aumento del 1% en el precio de todos sus combustibles a partir de este sábado a las cero horas, como consecuencia de la extensión del conflicto en Medio Oriente.
YPF aplica un aumento desde este sábado debido al conflicto en Medio Oriente
El impacto del conflicto bélico internacional empujó el precio del crudo por encima de los 100 dólares y forzó un nuevo esquema tarifario en las estaciones. Las otras petroleras ya habían ajustado las cifras
Dentro de la información oficial, la compañía estatal sostuvo que el aumento se realiza en medio del congelamiento de precios que impulsó a partir de abril.
A su vez, indicó que la tensión originada por el conflicto en Medio Oriente volvió a disparar el precio del petróleo internacional. Al cierre de las operaciones, el Brent supera los US$104 por barril, mientras que el crudo WTI opera en los US$93.
YPF reafirmó la política de "buffer", la cual "permite sostener el acuerdo honesto con los consumidores, evitar trasladar la volatilidad a los precios locales y acompañar la evolución de la demanda en un entorno de libre mercado", y adelantó que seguirán monitoreando las principales variables para determinar si realiza o no otros ajustes específicos.
"Se continuará aplicando el sistema de micropricing, mediante el cual realiza ajustes específicos según variables de oferta y demanda, la competencia, franjas horarias, corredores y zonas geográficas, con el objetivo de adecuar sus precios a las particularidades de cada mercado y mejorar la eficiencia comercial de su red".
El adelanto de Marín
El CEO y presidente de la compañía, Horacio Marín, había adelantado que podía producirse algún tipo de aumento en los combustibles, producto de la tensión en Medio Oriente.
"Si se ve que el precio del barril se termina estableciendo en US$100, los consumidores vamos a tener que pagar por US$100", explicó en declaraciones radiales.
Los incrementos previos
Las principales petroleras, con excepción de YPF, comenzaron este jueves a aplicar aumentos de entre 2% y 5% en los precios de los combustibles, con diferencias según las regiones del país.
Por el momento, la empresa nacional mantiene el valor en sus surtidores pero no se descarta que se acople a la decisión que ya aplican el resto de las compañías. Que la decisión se haya tomado en la última semana de septiembre hará que el impacto en la inflación sea dividido en dos meses.
Con esta decisión se rompería el “buffer” que se venía aplicando desde mayo, luego de un alza de hasta 30% en los valores.
El acuerdo entre petroleras y refinadoras contemplaba una estabilidad en los precios de los combustibles mientras el barril de petróleo continuara por encima de los US$80 a cambio de que luego se mantendría el precio hasta equiparar los flujos.