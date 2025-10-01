#HOY:

Prorrogaron las concesiones de transporte de hidrocarburos de YPF

Se proyecta un monto a invertir de USD 364.300.000 a partir de noviembre de 2027, fecha en la que entra en vigencia el Decreto 698/2025.

YPF (Yacimientos Petrolíferos Fiscales) S. A.
Desde Nación se le extendió por 10 años las concesiones de transporte de hidrocarburos de YPF (Yacimientos Petrolíferos Fiscales) S.A.

El Decreto 698/2025 del Poder Ejecutivo argentino prorroga por diez años las concesiones de transporte de hidrocarburos, abarcando oleoductos y poliductos en varias provincias.

Esta extensión, efectiva desde el 6 de noviembre de 2027, responde a la solicitud de YPF S.A. para asegurar inversiones en infraestructura y optimización del sistema de transporte.

La empresa proyecta una inversión total de USD 364.300.000, destinada a mejorar la capacidad y seguridad operativa de las instalaciones. El incumplimiento de estas inversiones podría resultar en la caducidad de las concesiones.

La norma también establece requisitos de control y monitoreo por parte de la Autoridad de Aplicación, garantizando así la continuidad del servicio y la regulación tarifaria.

El decreto cuenta con las firmas del presidente de la Nación, Javier Milei, y el ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo.

Imagen ilustrativa. Crédito: Xinhua/Martín Zabala

“Deberán constituirse las servidumbres de ocupación y de paso sobre los fundos que atraviesan las instalaciones de transporte que no fueron constituidas oportunamente, para lo cual se otorga a la empresa concesionaria un plazo de SESENTA (60) días contados a partir de la publicación del presente, a los fines de iniciar las tramitaciones pertinentes, de conformidad con las disposiciones vigentes aplicables a la materia. Una vez constituidas las mencionadas servidumbres, deberán ser inscriptas en los Registros de la Propiedad Inmueble de las respectivas provincias dentro de los CIENTO OCHENTA (180) días contados a partir de su constitución”, indica en texto en uno de sus artículos.

Instalaciones afectadas por la concesión

Oleoductos Puerto Rosales - La Plata, La Plata - Dock Sud y Puesto Hernández - Luján de Cuyo; poliductos Luján de Cuyo - Villa Mercedes, Villa Mercedes - Montecristo, Montecristo - San Lorenzo, Villa Mercedes - Junín - La Matanza, La Plata - Dársena de Inflamables y Dársena de Inflamables – La Matanza; y JP Ducto La Matanza – Ezeiza, que atraviesan las Provincias del Neuquén, de Mendoza, de San Luis, de Córdoba, de Santa Fe y de Buenos Aires.

Plan de Trabajo e Inversiones presentado por YPF S.A.

El monto total del proyecto aprobado por el gobierno es de USD 364.300.000 con el siguiente detalle:

  • Ampliación de capacidad de transporte: DÓLARES ESTADOUNIDENSES TRECE MILLONES TRESCIENTOS MIL (USD 13.300.000).
  • Optimización de sistemas de transporte: DÓLARES ESTADOUNIDENSES NOVENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS MIL (USD 91.700.000).
  • Optimización de la seguridad operativa de las instalaciones: DÓLARES ESTADOUNIDENSES CIENTO SESENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS MIL (USD 162.400.000).
  • Actualización y automatismo de válvulas: DÓLARES ESTADOUNIDENSES VEINTICUATRO MILLONES SEISCIENTOS MIL (USD 24.600.000).
  • Overhaul de motores y bombas: DÓLARES ESTADOUNIDENSES VEINTICUATRO MILLONES NOVECIENTOS MIL (USD 24.900.000).
  • Ampliación del Sistema de Protección Catódica: DÓLARES ESTADOUNIDENSES TREINTA MILLONES DOSCIENTOS MIL (USD 30.200.000).
  • Actualización de tecnología para Inspecciones en Línea (ILI): DÓLARES ESTADOUNIDENSES DIECISIETE MILLONES DOSCIENTOS MIL (USD 17.200.000).

Decreto 698/2025

Decreto 698/2025 by El Litoral

