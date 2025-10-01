Prorrogaron las concesiones de transporte de hidrocarburos de YPF

Desde Nación se le extendió por 10 años las concesiones de transporte de hidrocarburos de YPF (Yacimientos Petrolíferos Fiscales) S.A.
Se proyecta un monto a invertir de USD 364.300.000 a partir de noviembre de 2027, fecha en la que entra en vigencia el Decreto 698/2025.
Desde Nación se le extendió por 10 años las concesiones de transporte de hidrocarburos de YPF (Yacimientos Petrolíferos Fiscales) S.A.
El Decreto 698/2025 del Poder Ejecutivo argentino prorroga por diez años las concesiones de transporte de hidrocarburos, abarcando oleoductos y poliductos en varias provincias.
Esta extensión, efectiva desde el 6 de noviembre de 2027, responde a la solicitud de YPF S.A. para asegurar inversiones en infraestructura y optimización del sistema de transporte.
La empresa proyecta una inversión total de USD 364.300.000, destinada a mejorar la capacidad y seguridad operativa de las instalaciones. El incumplimiento de estas inversiones podría resultar en la caducidad de las concesiones.
La norma también establece requisitos de control y monitoreo por parte de la Autoridad de Aplicación, garantizando así la continuidad del servicio y la regulación tarifaria.
El decreto cuenta con las firmas del presidente de la Nación, Javier Milei, y el ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo.
“Deberán constituirse las servidumbres de ocupación y de paso sobre los fundos que atraviesan las instalaciones de transporte que no fueron constituidas oportunamente, para lo cual se otorga a la empresa concesionaria un plazo de SESENTA (60) días contados a partir de la publicación del presente, a los fines de iniciar las tramitaciones pertinentes, de conformidad con las disposiciones vigentes aplicables a la materia. Una vez constituidas las mencionadas servidumbres, deberán ser inscriptas en los Registros de la Propiedad Inmueble de las respectivas provincias dentro de los CIENTO OCHENTA (180) días contados a partir de su constitución”, indica en texto en uno de sus artículos.
Oleoductos Puerto Rosales - La Plata, La Plata - Dock Sud y Puesto Hernández - Luján de Cuyo; poliductos Luján de Cuyo - Villa Mercedes, Villa Mercedes - Montecristo, Montecristo - San Lorenzo, Villa Mercedes - Junín - La Matanza, La Plata - Dársena de Inflamables y Dársena de Inflamables – La Matanza; y JP Ducto La Matanza – Ezeiza, que atraviesan las Provincias del Neuquén, de Mendoza, de San Luis, de Córdoba, de Santa Fe y de Buenos Aires.
El monto total del proyecto aprobado por el gobierno es de USD 364.300.000 con el siguiente detalle:
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la información.