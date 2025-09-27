YPF: la Refinería de La Plata distinguida como “Refinería del Año” por LARTC

La Refinería de La Plata de YPF fue distinguida como “Refinería del Año” por LARTC (Latin America Refining Technology Conference), el principal evento de la industria de refinación de la región.
La Refinería de La Plata de YPF fue distinguida como “Refinería del Año” por LARTC (Latin America Refining Technology Conference), el principal evento de la industria de refinación de la región.
Este premio, otorgado por la World Refining Association, reconoce la excelencia operativa y la innovación tecnológica que caracterizan a la mayor refinería del país, desde donde se produce el 41% de las naftas y el 39% del gasoil del país.
“Cuando llegué a YPF fui a visitar la refinería de La Plata. Como platense tomé un fuerte compromiso para poner en valor sus instalaciones y trabajar en eficiencias y productividad. Desde el primer momento, nos pusimos a trabajar con ese objetivo y en solo un año y medio logramos posicionarnos a la par de las mejores refinerías del mundo. Hoy, este premio ratifica ese camino. Me llena de orgullo lo que estamos construyendo juntos", afirmó Horacio Marin, presidente y CEO de YPF.
Próxima a cumplir 100 años el 23 de diciembre, la Refinería de YPF encaro un profundo proceso de transformación y modernización que le permitieron aumentar la eficiencia de su producción y los márgenes de rentabilidad. Estos logros fueron reconocidos por la consultora Solomon que ubica a la Refinería de YPF en el primer cuartil a nivel mundial por su margen neto y en el segundo cuartil por su costo de producción.
Actualmente, la Refinería de La Plata procesa hoy 210 mil barriles de crudo por día, de los cuales el 70% proviene de Vaca Muerta consolidándose como la más importante de la región. Ubicada en un predio de 400 hectáreas, desde este Complejo se abastece de combustible al 60% del AMBA, entre otras zonas del país.
Con este reconocimiento, YPF reafirma su liderazgo en la industria de refinación de América Latina y su compromiso con el desarrollo energético del país.
