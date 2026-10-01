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Hasta el 31 de octubre

IUNIR celebra 25 años con beneficios para ingresantes 2027

25 años formando profesionales, transformando vocaciones en oportunidades y acompañando a cada estudiante en el camino hacia su futuro.

La institución ofrece Becas al Mérito Académico para ingresantes.La institución ofrece Becas al Mérito Académico para ingresantes.

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Contenido realizado por IUNIR

El IUNIR celebra sus 25 años y lo festeja con beneficios especiales para quienes deciden su futuro hoy: 50% de bonificación en en la Inscripción y en el Curso de Ingreso (incluye material de estudio para que puedas empezar a prepararte antes) de todas las carreras de grado hasta el 31 de octubre.

Mirá tambiénUna carrera, muchas fronteras: estudiar en Santa Fe y llegar al mundo

A esta propuesta se suman las Becas al Mérito Académico para ingresantes, una oportunidad para reconocer el compromiso y el esfuerzo de quienes comienzan una nueva etapa de formación.

Hay 50% de bonificación en inscripción y Curso de Ingreso.Hay 50% de bonificación en inscripción y Curso de Ingreso.

En el IUNIR te ofrecemos una formación de excelencia, con acompañamiento personalizado, prácticas profesionales desde el inicio, experiencias y pasantías internacionales y una preparación orientada a la inserción laboral.

La inscripción ya está abierta para las carreras universitarias de Medicina; Licenciatura en Kinesiología y Fisiatría; Odontología; Psicología; Licenciatura en Instrumentación Quirúrgica; y Profesorado en Enseñanza Media en Psicología.

IUNIR celebra sus 25 años con beneficios para nuevos estudiantes.IUNIR celebra sus 25 años con beneficios para nuevos estudiantes.

Una institución sólida, con 25 años de trayectoria, que combina calidad académica, experiencia y una mirada puesta en el futuro profesional de cada estudiante.

Escribinos a [email protected] o por WhatsApp al 341 373 7321

Ya está abierta la inscripción para las carreras de grado.Ya está abierta la inscripción para las carreras de grado.

También en ciudad de Santa Fe

Licenciatura en Kinesiología y Fisiatría, una carrera con formación universitaria de excelencia, que el IUNIR dicta en la ciudad de Santa Fe, en alianza con Jerárquicos Salud.

En Fundación Jerárquicos podés formarte en la Licenciatura en Kinesiología y Fisiatría del IUNIR y acompañar a las personas en su recuperación.

Infórmate ahora por WhatsApp al 342 405 0099.

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