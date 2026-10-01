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IUNIR celebra 25 años con beneficios para ingresantes 2027
25 años formando profesionales, transformando vocaciones en oportunidades y acompañando a cada estudiante en el camino hacia su futuro.
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El IUNIR celebra sus 25 años y lo festeja con beneficios especiales para quienes deciden su futuro hoy: 50% de bonificación en en la Inscripción y en el Curso de Ingreso (incluye material de estudio para que puedas empezar a prepararte antes) de todas las carreras de grado hasta el 31 de octubre.
A esta propuesta se suman las Becas al Mérito Académico para ingresantes, una oportunidad para reconocer el compromiso y el esfuerzo de quienes comienzan una nueva etapa de formación.
En el IUNIR te ofrecemos una formación de excelencia, con acompañamiento personalizado, prácticas profesionales desde el inicio, experiencias y pasantías internacionales y una preparación orientada a la inserción laboral.
La inscripción ya está abierta para las carreras universitarias de Medicina; Licenciatura en Kinesiología y Fisiatría; Odontología; Psicología; Licenciatura en Instrumentación Quirúrgica; y Profesorado en Enseñanza Media en Psicología.
Una institución sólida, con 25 años de trayectoria, que combina calidad académica, experiencia y una mirada puesta en el futuro profesional de cada estudiante.
Escribinos a [email protected] o por WhatsApp al 341 373 7321
También en ciudad de Santa Fe
Licenciatura en Kinesiología y Fisiatría, una carrera con formación universitaria de excelencia, que el IUNIR dicta en la ciudad de Santa Fe, en alianza con Jerárquicos Salud.
En Fundación Jerárquicos podés formarte en la Licenciatura en Kinesiología y Fisiatría del IUNIR y acompañar a las personas en su recuperación.
Infórmate ahora por WhatsApp al 342 405 0099.