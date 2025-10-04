Niñas protagonistas de talleres y ciencia: se celebró el "Ada Lovelace Day" en Santa Fe
La jornada se realizó en paralelo en 80 sedes de toda Latinoamérica. Busca despertar vocaciones científicas en niñas de 10 a 12 años. Con talleres lúdicos y conexiones internacionales, el encuentro crece año a año y pone en primer plano el rol de las mujeres en la ciencia y la tecnología.
Entre juegos y experimentos, las niñas encontraron referentes mujeres en la ciencia y, quizá, comenzaron a imaginar su propio lugar a futuro. Foto: Gentileza FIQ
Al octógono de la Facultad de Ingeniería Química (FIQ) de la UNL iban llegando el sábado por la mañana unas 40 niñas de entre 10 y 12 años para participar de la jornada "Ada Lovelace Day", una propuesta que crece cada año en Argentina y toda Latinoamérica y que busca despertar vocaciones científicas en mujeres desde edades tempranas.
"Empezamos en 2022 con apenas cinco sedes, cuatro en Santa Fe y una en Buenos Aires", dijo a El Litoral Liliana Forzani, doctora en Ciencias Matemáticas, titular del Dpto. de Matemática de la FIQ e investigadora principal del Conicet. "Cuando lo vieron en otros lugares nos preguntaban por qué no los habíamos invitado. Así que al año siguiente pasamos a 35 sedes, después a 53 y hoy tenemos 85 en toda la región. Es impresionante".
Las niñas se preparaban para las actividades, primero tímidas, después más sueltas, y recibían un cuadernito con consignas y una remera alusiva al día. La jornada se enmarca en los festejos mundiales del Día de Ada Lovelace, considerada la primera programadora de la historia. El propósito es bien concreto: acercar a las niñas al universo STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas).
"El objetivo es visibilizar el rol de la mujer en la ciencia", explicó Forzani, quien fue una de las organizadoras del evento junto a la doctora Daniela Rodríguez, de la UBA. "Queremos despertar vocaciones científicas desde edades tempranas, porque hay estudios que muestran que entre los 10 y los 12 años muchas niñas empiezan a perder interés por la ciencia. Justamente ahí queremos estar presentes, ofreciendo referentes, experiencias y juegos que les muestren que ellas también pueden ser protagonistas", amplió.
Las actividades estuvieron vinculadas con las áreas STEM y tuvieron una fuerte impronta lúdica, dinámica e interactiva.
Frente a la pregunta recurrente de por qué la jornada está dirigida solo a niñas, la investigadora es clara: "Cuando probamos actividades mixtas en escuelas, los varones son los que suelen preguntar y hablar más. En cambio, cuando son solo niñas, florecen las preguntas y se animan mucho más. Después, claro, esas mismas actividades se reproducen en escuelas mixtas. Pero este espacio es exclusivamente para ellas, para que se sientan libres de explorar".
Talleres que juegan en serio
La impronta lúdica es central en la propuesta. Laura Badella, directora de Extensión de la FIQ, explicó que "todos los talleres son experimentales, lúdicos e interactivos. Se parte del juego como puerta de entrada a la ciencia. Hoy, en Santa Fe, participan más de 40 chicas, y en toda Latinoamérica son más de 3.000".
"Mirá desde Guatemala", le decía una de las nenas a su compañerita, mientras saludaban a la cámara. Es que la jornada arrancó con un saludo en vivo entre todas las sedes (Argentina, Brasil, Chile, México, Colombia, Perú, El Salvador, entre otras) por videoconferencia. Después se proyectó un video con la historia de Ada y siguieron las actividades por un par de horas; al cierre volvieron a conectarse. "Es emocionante verlas saludarse de un país a otro e interactuar entre ellas", dijo Forzani.
Adrián Bonibardi, Marta Paris y Érica Hynes dieron la bienvenida a las chicas. De fondo, por videoconferencia saludaban niñas de México, Guatemala, Perú, entre otros países.
Reconocimiento y "tarjetas programación"
La apertura del encuentro también estuvo marcada por reflexiones y mensajes alentadores. Marta París, decana de Ingeniería en Ciencias Hídricas, celebró que "cada año son más las niñas que aceptan este desafío de acercarse a disciplinas que antes parecían exclusivas de los varones".
Por su parte, Erica Hynes, secretaria de Ciencia, Tecnología e Innovación de la provincia, destacó que "es fundamental que las nenas sepan que son igualmente capacitadas -o quizás más- que los varones para resolver problemas matemáticos, de ingeniería o de ciencia".
En tanto, Adrián Bonibardi, decano de la Facultad de Ingeniería Química, agradeció el trabajo colectivo: "Esto empezó como una idea, pero hay un enorme equipo detrás que lo hace posible. Hoy es un orgullo que Santa Fe sea parte de una red con más de 80 sedes en toda Latinoamérica".
El decano también fue el encargado de brindar un reconocimiento a Stella Ricotti por su aporte histórico a la difusión de la ciencia desde los primeros "aniMate" y su compromiso en iniciativas que vinculan universidad y sociedad. Ella, emocionada, compartió una caja de antiguas tarjetas perforadas de computadora, un objeto cargado de historia que regaló a los presentes y a la FIQ como homenaje a Ada.
La profesora Stela Ricotti recibió un reconocimiento de la FIQ. Y llevó una sorpresa al evento: viejas "tarjetas de programación" en homenaje a Ada Lovelace.
"Tengo los 80 bien cumplidos y también una historia con esta facultad tan querida. Hice el profesorado de Matemática y después vine dos años a la FIQ a cursar. Además fui una de las primeras chicas en el coro de la facultad, porque -por entonces- casi no había mujeres estudiando ingeniería", recordó Ricotti.
El legado de Ada
La figura de Ada Lovelace atravesó toda la jornada. Nació en Londres y era hija del famoso poeta Lord Byron y de Anne Isabella Noel, activista política y matemática. Fue ella quien inculcó el amor por esta disciplina en su hija. Durante su infancia se pasó rodeada de tutores que la ayudaron a nutrir su intelecto. En el siglo XIX fue la primera en escribir un algoritmo para una máquina analítica, adelantándose un siglo a lo que hoy entendemos como programación.
Liliana Forzani, Laura Badella -organizadoras del evento- y Stella Ricotti.
"Se festeja en todo el mundo porque Ada fue invisibilizada en su tiempo, pero su aporte es clave: ella pensó lo que hoy conocemos como el algoritmo", subrayó Forzani.
La jornada Ada Lovelace Day en Argentina fue organizada por la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales (UBA), la Facultad de Ingeniería Química (UNL), la Universidad Nacional de Rafaela (UnRaf) y la Universidad Torcuato Di Tella (UTDT).
