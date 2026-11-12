Barrio Nuevo Horizonte

Identidad santafesina: la EEMPA N° 1331 fue bautizada con el nombre de Ariel Ramírez

La institución de educación para adultos, ubicada en la zona norte de la ciudad, celebró la imposición del nombre del ilustre pianista y compositor. Es la primera escuela del país en rendir tributo de este modo al creador de la "Misa Criolla". La elección fue el resultado de un proceso pedagógico y democrático gestado en las aulas a lo largo de varios años.