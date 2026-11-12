En una jornada cargada de emoción y sentido de pertenencia, la Escuela de Educación Media para Adultos (EEMPA) N° 1331, ubicada en avenida Blas Parera 10055 de la ciudad de Santa Fe, celebró en un acto en el establecimiento la imposición formal de su nombre: "Ariel Ramírez". Se trata de un acontecimiento histórico para la comunidad educativa y para el patrimonio cultural local, ya que es la primera institución escolar del país en llevar la denominación del genial pianista, compositor y director santafesino nacido en 1921 y fallecido en 2010.
Identidad santafesina: la EEMPA N° 1331 fue bautizada con el nombre de Ariel Ramírez
La institución de educación para adultos, ubicada en la zona norte de la ciudad, celebró la imposición del nombre del ilustre pianista y compositor. Es la primera escuela del país en rendir tributo de este modo al creador de la "Misa Criolla". La elección fue el resultado de un proceso pedagógico y democrático gestado en las aulas a lo largo de varios años.
El emplazamiento de la escuela guarda un vínculo estrecho con la memoria y la resiliencia urbana. El barrio Nuevo Horizonte comenzó a poblarse fuertemente tras la trágica inundación que sufrió la capital provincial en 2003, acontecimiento que forzó a numerosas familias de sectores del sur como Chalet, Santa Rosa y San Lorenzo a trasladarse hacia el extremo norte de la ciudad. A lo largo de las últimas dos décadas, esa barriada experimentó un pronunciado crecimiento demográfico que volvió imprescindible la oferta de servicios educativos y espacios de formación.
La institución nació para dar respuesta a esa demanda social concreta de finalizar los estudios secundarios. Romina Wachendorff, directora de la EEMPA N° 1331, recordó el nacimiento del proyecto: "La escuela comenzó a funcionar el 1° de septiembre de 2015 con una sola división de 15 alumnos. Se creó por pedido de la gente al Ministerio de Educación, porque había mucha demanda y la EEMPA se hacía cargo de garantizar la secundaria".
Con el paso de los años, el crecimiento fue exponencial. De cara al nuevo diseño curricular por módulos implementado desde 2023, el establecimiento diversificó sus trayectos y consolidó una importante matrícula. "A medida que pasaron los años se fueron creando divisiones y hoy contamos con todos los niveles operativos, destacándonos por tener dos divisiones en el último año, que es donde más demanda registramos. Es un orgullo tremendo que, tras 11 años de camino, la institución adquiera su propia identidad con este nombre", destacó Wachendorff.
El proceso de bautismo de la EEMPA no fue impuesto por catálogo ni decisiones administrativas cerradas, sino que emergió de un profundo trabajo pedagógico. Cristian Vergara, docente de la casa, explicó los alcances de la elección: "El nombre no salió de un listado predeterminado, sino desde las propias aulas. Durante dos o tres años los alumnos investigaron y propusieron referentes de la cultura y la sociedad, donde surgieron nombres como Julio Cortázar o el Doctor Esteban Laureano Maradona. Finalmente triunfó la opción de Ariel Ramírez por haber nacido en Santa Fe y por ser un artista que nunca se olvidó de su gente".
Facundo Ramírez, hijo de Ariel, y un saludo muy especial
Asimismo, el profesor resaltó la vigencia y el valor ético de la obra del autor de piezas emblemáticas como "Alfonsina y el mar", "Navidad nuestra" y la genial "Misa Criolla". "Ramírez tiene un compromiso ético y político en su obra, visibilizado en trabajos como Mujeres Argentinas o en el rescate de las comunidades originarias con Antiguos dueños de las flechas. Más allá del carácter laico y público de nuestra escuela, de su obra nos interesa rescatar el mensaje de paz, convivencia y fraternidad en momentos atravesados por conflictos bélicos internacionales y discursos de odio", puntualizó Vergara.
Con la concreción de este acto institucional, la comunidad de Nuevo Horizonte no solo salda una deuda histórica con la consolidación de la infraestructura educativa para adultos en la zona norte, sino que enarbola con orgullo la figura de uno de los máximos embajadores musicales que dio la tierra santafesina, proyectando su legado cultural hacia las futuras generaciones de estudiantes.