Apoyo a la cultura

CreArte Litoral: artistas y gestores culturales de Esperanza tendrán nuevas oportunidades de financiamiento

El municipio continuará formando parte del Fondo Regional Concursable de la Universidad Nacional del Litoral, que brinda financiamiento y oportunidades de formación a artistas, escritores, artesanos y gestores culturales. El acuerdo fue formalizado por el intendente Rodrigo Müller y la rectora de la UNL, Laura Tarabella.