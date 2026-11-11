Esperanza renovó su participación en el programa de becas “CreArte Litoral”, una iniciativa de la Universidad Nacional del Litoral (UNL) destinada a promover la producción artística, la formación y el desarrollo de proyectos culturales en la región centro-norte de la provincia de Santa Fe.
CreArte Litoral: artistas y gestores culturales de Esperanza tendrán nuevas oportunidades de financiamiento
El municipio continuará formando parte del Fondo Regional Concursable de la Universidad Nacional del Litoral, que brinda financiamiento y oportunidades de formación a artistas, escritores, artesanos y gestores culturales. El acuerdo fue formalizado por el intendente Rodrigo Müller y la rectora de la UNL, Laura Tarabella.
La continuidad del vínculo institucional quedó formalizada durante un encuentro del que participaron el intendente Rodrigo Müller, la secretaria de Cultura y Educación, Gisela Beresvil, y la rectora de la UNL, Laura Tarabella.
A través de este acuerdo, Esperanza seguirá formando parte de una propuesta regional que busca ampliar las posibilidades de acceso al financiamiento y acompañar el crecimiento de quienes desarrollan actividades vinculadas con las distintas disciplinas artísticas y culturales.
La renovación permitirá que artistas, escritores, artesanos, diseñadores, emprendedores y gestores culturales de la ciudad puedan acceder a nuevas oportunidades para impulsar sus iniciativas, desarrollar propuestas creativas y fortalecer sus trayectorias.
Una herramienta de financiamiento para el sector cultural
La secretaria de Cultura y Educación, Gisela Beresvil, destacó la importancia de sostener la participación de Esperanza en el programa y valoró las posibilidades que ofrece para los trabajadores del ámbito cultural.
“CreArte Litoral representa una oportunidad muy valiosa para nuestros artistas y gestores culturales, porque les permite acceder a financiamiento para desarrollar sus proyectos, explorar nuevas propuestas y seguir creciendo en sus distintas disciplinas”, expresó.
En ese sentido, remarcó que la continuidad de este acuerdo permite mantener una herramienta de acompañamiento para quienes buscan concretar proyectos artísticos, ampliar sus conocimientos y generar nuevas producciones.
Proyectos de creación, investigación y formación
CreArte Litoral es un Fondo Regional Concursable de la Universidad Nacional del Litoral que contempla becas destinadas a proyectos de creación, investigación, formación y gestión artística.
La convocatoria está dirigida a diseñadores, artistas y gestores culturales que presenten iniciativas orientadas a contribuir al desarrollo sostenible del patrimonio natural y cultural de la región centro-norte santafesina.
De esta manera, el programa busca acompañar tanto la producción de nuevas obras y propuestas como los procesos de capacitación, investigación y gestión que contribuyan al crecimiento del sector.
Articulación regional para fortalecer la cultura
La iniciativa se desarrolla mediante un esquema de trabajo conjunto entre la UNL y gobiernos locales de distintos departamentos de la provincia de Santa Fe. Esta articulación permite ampliar el alcance territorial de las becas y generar oportunidades para trabajadores culturales de diferentes localidades.
Desde el municipio esperancino señalaron que sostener la participación en el programa forma parte de las acciones orientadas a acompañar al sector cultural y ampliar sus posibilidades de desarrollo.
“Desde la Municipalidad seguimos trabajando para ampliar las oportunidades y acompañar a quienes hacen de la cultura una parte fundamental de nuestra comunidad. Sostener la participación en este programa es una manera de fortalecer ese camino y generar nuevas posibilidades para el sector cultural local”, agregó Beresvil.