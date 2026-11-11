Departamento Las Colonias

La solidaridad vuelve a las calles de San Carlos Centro con una caminata contra el cáncer

La actividad se llevará a cabo este domingo 15 de noviembre, con concentración desde las 18.30 frente a la sede de la Fundación Santafesina Virgen de Luján. Por cada participante, el municipio aportará $8.500 para asistir a pacientes oncológicos de la ciudad que no cuentan con recursos.