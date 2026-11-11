El Gobierno de San Carlos Centro y la Fundación Santafesina Virgen de Luján llevarán adelante este domingo 15 de noviembre la octava edición de la Caminata Solidaria en la Lucha contra el Cáncer, una iniciativa que busca reunir a la comunidad y recaudar fondos para acompañar a personas que atraviesan esta enfermedad.
La solidaridad vuelve a las calles de San Carlos Centro con una caminata contra el cáncer
La actividad se llevará a cabo este domingo 15 de noviembre, con concentración desde las 18.30 frente a la sede de la Fundación Santafesina Virgen de Luján. Por cada participante, el municipio aportará $8.500 para asistir a pacientes oncológicos de la ciudad que no cuentan con recursos.
La convocatoria comenzará a las 18.30 frente a la sede de la Fundación, ubicada en Lheritier 317, desde donde partirá el tradicional recorrido que tendrá como punto de llegada el Paseo Parque de la Ciudad.
La propuesta combina la participación comunitaria con un aporte económico destinado a fortalecer la asistencia que brinda la institución a pacientes oncológicos de San Carlos Centro que no cuentan con los recursos necesarios.
Un aporte por cada participante
Como parte de la iniciativa, el Gobierno de San Carlos Centro realizará una contribución de $8.500 por cada persona que participe de la caminata. El dinero será entregado a la Fundación Santafesina Virgen de Luján y destinado a brindar ayuda a pacientes oncológicos de la ciudad en situación de vulnerabilidad económica.
De esta manera, la convocatoria permitirá transformar la participación de los vecinos en un aporte concreto para sostener el acompañamiento y la asistencia que desarrolla la entidad.
Cómo será el recorrido
Quienes se acerquen a la sede de la Fundación para iniciar la caminata recibirán un objeto que deberán depositar al llegar al Paseo Parque de la Ciudad. Este mecanismo permitirá contabilizar la cantidad de participantes y, en consecuencia, determinar el aporte económico que realizará el municipio.
La organización invitó a los vecinos a sumarse a esta nueva edición, que busca promover la participación y el compromiso colectivo en torno a la lucha contra el cáncer.
También habrá urnas para donaciones voluntarias
Además del aporte municipal por caminante, durante la jornada estarán disponibles urnas tanto en el punto de partida como en el lugar de llegada. Allí, quienes deseen colaborar podrán realizar una donación voluntaria para contribuir con la tarea solidaria de la Fundación.