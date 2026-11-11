Integrantes de la Colonia Municipal de Adultos Mayores de Villa Gobernador Gálvez participaron de una experiencia recreativa en la costa atlántica, donde pudieron conocer y disfrutar del mar, compartir actividades y fortalecer los vínculos construidos durante el año.
Villa Gobernador Gálvez: adultos mayores compartieron una experiencia en la costa atlántica
Cerca de 80 integrantes de la Colonia Municipal de Adultos Mayores de Villa Gobernador Gálvez viajaron a San Bernardo, donde compartieron cuatro jornadas de descanso y recreación. La experiencia se concretó con fondos recaudados en la última edición de la Retrofest y aportes de los propios participantes, como cierre de las actividades del Octubre Dorado.
El viaje se realizó del 5 al 8 de noviembre y reunió a cerca de 80 vecinos y vecinas que participaron de cuatro jornadas de descanso, recreación y encuentro junto a sus compañeros y profesores.
Cuatro días de descanso y actividades frente al mar
La estadía en San Bernardo permitió a los participantes disfrutar de diferentes momentos de esparcimiento y convivencia, en una propuesta que combinó el turismo con la posibilidad de compartir nuevas experiencias fuera de su entorno habitual.
La iniciativa constituyó el cierre del denominado Octubre Dorado, un mes durante el cual la Municipalidad desarrolló una agenda de actividades recreativas, culturales y de integración destinadas a los adultos mayores de la ciudad.
La Retrofest contribuyó a financiar el viaje
La concreción de la propuesta fue posible gracias a los fondos recaudados durante la última edición de la Retrofest, iniciativa impulsada por el municipio que permitió cubrir parte de los gastos. El monto restante fue afrontado mediante aportes personales de cada uno de los viajeros.
Al referirse a la experiencia, el intendente Alberto Ricci destacó la importancia de generar espacios de participación y recreación para este sector de la población.
"Desde el municipio entendemos que los adultos mayores merecen espacios de participación, recreación y encuentro. Por eso, trabajamos durante todo el año impulsando políticas públicas que promuevan su bienestar, acompañamiento e integración. Este viaje es una muestra de lo que podemos lograr cuando generamos propuestas y trabajamos junto a ellos para hacerlas realidad", expresó.
Espacios de participación e integración durante todo el año
El viaje se enmarca en las actividades que la Municipalidad desarrolla a través del Área de Adultos Mayores, con propuestas orientadas a promover la participación, el acompañamiento y la integración social.
A través de la Colonia Municipal, se generan espacios de encuentro y recreación que permiten sostener vínculos, compartir experiencias y desarrollar nuevas actividades.
La estadía en San Bernardo representó así una oportunidad para que cerca de 80 vecinos y vecinas disfrutaran de unos días diferentes, con el mar como escenario y la convivencia grupal como uno de los principales protagonistas.