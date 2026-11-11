Recreación y encuentro

Villa Gobernador Gálvez: adultos mayores compartieron una experiencia en la costa atlántica

Cerca de 80 integrantes de la Colonia Municipal de Adultos Mayores de Villa Gobernador Gálvez viajaron a San Bernardo, donde compartieron cuatro jornadas de descanso y recreación. La experiencia se concretó con fondos recaudados en la última edición de la Retrofest y aportes de los propios participantes, como cierre de las actividades del Octubre Dorado.