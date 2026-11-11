El senador por el departamento Garay, Germán Baumgartner, participó durante los últimos días de diferentes actividades vinculadas con la cultura, el turismo, la educación y la prevención de la salud.
Baumgartner acompañó iniciativas educativas, culturales y sanitarias en distintas localidades de Garay
El senador departamental participó de presentaciones literarias, del Encuentro Internacional de Paramotor y Paratrike en Cayastá y de la muestra anual de la Escuela Agrotécnica de Colonia Mascías. Además, comenzó el traslado de mujeres a Santa Fe para realizarse mamografías, en el marco de las acciones de prevención del cáncer de mama.
La agenda incluyó encuentros con instituciones, propuestas de promoción turística y acciones destinadas a facilitar el acceso de vecinos a controles médicos.
Literatura e identidad regional
En el ámbito cultural, Baumgartner estuvo presente en la presentación de los libros "Memorias del Desembarco" y "Costumbres Argentinas", una actividad que contó con la participación de los escritores Alicia Brunas, Alba Stelli, Susana Merke y Hugo De Giorgio.
El encuentro fue organizado con el acompañamiento de la Biblioteca Popular "José Manuel Estrada" y propuso un espacio para compartir producciones literarias y reflexionar sobre la historia, las costumbres y la identidad de la región.
Cayastá recibió un encuentro internacional de vuelo
En materia turística, el legislador participó de la apertura del Encuentro Internacional de Paramotor y Paratrike, que se desarrolla en el Complejo Turístico Punta Arena, en Cayastá.
La propuesta reúne a participantes vinculados con estas disciplinas aéreas y constituye una oportunidad para promover los atractivos del departamento Garay, convocar visitantes y generar movimiento en la actividad turística y comercial de la zona.
Por otra parte, acompañó la muestra anual de la Escuela Agrotécnica de Colonia Mascías, donde los estudiantes presentaron trabajos y experiencias desarrollados durante el ciclo lectivo. La exposición permitió conocer las distintas áreas de formación y las actividades prácticas que forman parte de la propuesta educativa de la institución.
Traslado de mujeres para realizarse mamografías
En el área de salud, se concretó el primer traslado de mujeres del departamento Garay hacia la ciudad de Santa Fe para realizarse estudios de mamografía. Los turnos habían sido gestionados previamente durante el Mes Rosa, en el marco de las acciones de prevención del cáncer de mama.
La iniciativa contempla tanto la coordinación de los turnos médicos como el traslado de las pacientes, con el propósito de facilitar el acceso a los controles, especialmente para quienes deben recorrer distancias para llegar a los centros de atención.
De esta manera, las actividades desarrolladas durante los últimos días abarcaron diferentes áreas de interés para las comunidades del departamento, desde el acompañamiento a instituciones educativas y culturales hasta la promoción turística y el acceso a servicios de prevención sanitaria.