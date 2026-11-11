Actividad legislativa

Baumgartner acompañó iniciativas educativas, culturales y sanitarias en distintas localidades de Garay

El senador departamental participó de presentaciones literarias, del Encuentro Internacional de Paramotor y Paratrike en Cayastá y de la muestra anual de la Escuela Agrotécnica de Colonia Mascías. Además, comenzó el traslado de mujeres a Santa Fe para realizarse mamografías, en el marco de las acciones de prevención del cáncer de mama.