En el sur santafesino

San Lorenzo: nuevas luces realzan el paisaje nocturno del Campo de la Gloria

La intervención municipal incorporó 23 equipos LED de 150 watts para iluminar y destacar el arbolado ubicado sobre las calles Belgrano y Santos Palacios. Los trabajos incluyeron nuevas bases de hormigón, 615 metros de zanjeo y la instalación de cableado subterráneo.