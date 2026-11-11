El Campo de la Gloria, uno de los espacios históricos y naturales más representativos de San Lorenzo, incorporó un nuevo sistema de iluminación en el sector comprendido por las calles Belgrano y Santos Palacios. La intervención apunta a destacar el arbolado del predio y mejorar su ambientación durante las horas nocturnas.
San Lorenzo: nuevas luces realzan el paisaje nocturno del Campo de la Gloria
La intervención municipal incorporó 23 equipos LED de 150 watts para iluminar y destacar el arbolado ubicado sobre las calles Belgrano y Santos Palacios. Los trabajos incluyeron nuevas bases de hormigón, 615 metros de zanjeo y la instalación de cableado subterráneo.
La obra contempló la instalación de 23 luminarias tipo UFO de 150 watts, distribuidas estratégicamente para realzar la vegetación y generar una nueva imagen nocturna de este espacio emblemático de la ciudad.
Una obra con 23 equipos y tendido subterráneo
Los trabajos incluyeron la construcción de 23 bases de hormigón para sostener los equipos lumínicos y la colocación de las respectivas columnas.
Además, se realizaron 615 metros de zanjeo para instalar el tendido subterráneo de alimentación eléctrica, con conductores de 4 por 4 milímetros. De esta manera, se completó la infraestructura necesaria para el funcionamiento del nuevo sistema de iluminación.
Una intervención que se suma a la puesta en valor
La incorporación de las luminarias forma parte de las distintas acciones realizadas en el Campo de la Gloria para recuperar y jerarquizar sus espacios, poniendo en valor tanto su patrimonio histórico como sus características ambientales y paisajísticas.
El predio constituye uno de los lugares más representativos de San Lorenzo, por su vinculación con la historia nacional y por la presencia de un importante entorno natural.
Reforestación con 120 nuevos ejemplares
La nueva iluminación complementa los trabajos de reforestación que la Municipalidad completó en agosto pasado, cuando incorporó 120 ejemplares de distintas especies arbóreas.
Entre las variedades plantadas se encuentran ceibos, jacarandáes y ejemplares descendientes del Pino Histórico, en una iniciativa orientada a renovar progresivamente la vegetación y preservar el valor ambiental del lugar.
Con estas intervenciones, el Campo de la Gloria continúa sumando mejoras en su infraestructura y entorno natural, con el objetivo de conservar y destacar uno de los espacios históricos más importantes de San Lorenzo.