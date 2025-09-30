La Escuela Mantovani festejó 85 años con una caravana artística en Santa Fe

La Escuela Provincial de Artes Visuales "Profesor Juan Mantovani" cumplió 85 años y lo celebró con una caravana artística por las calles de Santa Fe. Bajo el lema "Mantovani Florece", la comunidad educativa compartió con la ciudad una performance colectiva que unió historia, arte y compromiso ambiental.
La Escuela Mantovani, dependiente de la Dirección de Educación Artística del Ministerio de Innovación y Cultura de Santa Fe, brinda a la comunidad una propuesta educativa y también cultural. Desde los fundamentos de su creación es una institución orientada al quehacer artístico, concretamente al conjunto de prácticas que se engloban en el campo de las artes visuales.
La institución, fundada en 1940 por el pedagogo Juan Mantovani, reafirma hoy su rol como espacio de creación y diversidad cultural. A lo largo de su trayectoria, supo conjugar tradición y contemporaneidad, consolidándose como referente en la formación artística y docente. Su edificio histórico, declarado Monumento Histórico Nacional en 1985, es también símbolo de la identidad cultural santafesina. En 2021 se inauguró un anexo moderno de la institución, aledaño al inmueble antiguo.
La caravana partió desde la esquina de 9 de Julio y Moreno y se desplegó por las calles céntricas como una intervención en movimiento: cuerpos, colores y dispositivos corporales expresaron la potencia transformadora del arte. El recorrido fue acompañado por un manifiesto performático que imaginó a la escuela como un organismo vivo, en constante transformación.
El aniversario encuentra a la escuela impulsando un nuevo proyecto institucional que busca enlazar arte y educación ambiental. "Mantovani florece" propone experiencias sensibles y críticas frente al daño ambiental, en sintonía con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU y las normativas nacionales que reconocen la educación ambiental como derecho colectivo.
"Se trata de pensar el arte en diálogo con la ciencia, de abrir la escuela hacia la comunidad como un espacio de conciencia y acción", destacan desde la institución. La propuesta involucra a docentes y estudiantes, pero también busca irradiarse hacia la sociedad, generando cruces entre cultura artística, ecología y ciudadanía.
85 años de historia y compromiso
Creada por ley en 1939 e inaugurada al año siguiente, la escuela nació con el objetivo de formar artistas, docentes y despertar el gusto general por las artes.
El 24 de mayo de 1940, el profesor Mantovani definía el mandato fundacional en su discurso inaugural expresando que "las escuelas de artes plásticas no son necesarias únicamente para formar artesanos y artistas. Son indispensables también por otro motivo, para estimular el gusto general por las artes. Constituyen centros de irradiación artística; centros no solo de especialización técnica, sino también de cultura popular. Deben estimular la afición al arte, por medio de muestras periódicas, clases públicas, conferencias o cursos breves".
Desde entonces, ha sido semillero de generaciones de creadores y docentes, manteniendo su misión de democratizar el acceso al arte. Por sus aulas pasaron maestros como Ricardo Supisiche, Julio César Botta, Oscar Esteban Luna, Sergio Sergi, Nanzi Vallejos, Matías Molinas, César López Claro, César Fernández Navarro, Armando Godoy, entre otros.
Hoy ofrece dos bachilleratos de nivel secundario (en Artes Visuales y en Artes Audiovisuales), el Profesorado en Artes Visuales, la Tecnicatura Superior en Artes Visuales y una amplia propuesta de talleres extracurriculares, como el histórico Taller de Expresión Creadora.
