La escuela Domingo Cullen celebra 100 años de historia y oficios al servicio de la comunidad
Con un acto el 21 de octubre festejará su centenario tras un trabajo de reconstrucción de su memoria institucional. Con archivos recuperados, testimonios y proyectos colectivos, la comunidad educativa vuelve sobre sus orígenes para honrar un siglo de enseñanza y oficios.
El antiguo edificio de calle Avellaneda 3211, donado para la Escuela Industrial de Señoritas, sigue siendo la sede de la institución. Crédito: Luis Cetraro
Con emoción y orgullo, la comunidad educativa de la Escuela Secundaria N° 637 "Domingo Cullen", ubicada en Avellaneda 3211, se prepara para celebrar un siglo de vida institucional. Será el próximo 21 de octubre, con un acto abierto a toda la comunidad y al que se invita especialmente a ex docentes, ex directivos y estudiantes de distintas generaciones.
La escuela abrió sus puertas el 9 de mayo de 1925, como institución de oficios para mujeres. "Era un acontecimiento. Había mucha demanda en esta zona vinculada al Puerto, a las sombrererías, a la confección de vestimenta. La escuela estaba primero cerca de la plaza Pueyrredón y luego se trasladó a este edificio de calle Avellaneda, pero siempre en barrio Candioti", recordó la directora Zaida Abdala.
Con el tiempo, cuando la industria textil comenzó a decaer, la institución se fusionó con otra escuela de oficios para varones. "De esa historia hay pocos registros oficiales. En los archivos del Ministerio de Educación no hay documentación; esto sería debido a que era una escuela nacional y recién en los '90 pasó a la órbita provincial", explicó la directora.
La recuperación de la memoria institucional fue posible gracias a un trabajo de investigación colectiva. "Nos enteramos del centenario por las placas que están en una de las paredes. A partir de ahí surgió un proyecto escolar para reconstruir la historia de la institución y del propio Domingo Cullen, llamado el mártir del federalismo", relató Abdala a El Litoral.
La directora Zaida Abdala muestra uno de los primeros libros de actas de la institución recuperados del olvido. Crédito: Luis Cetraro
Estos meses, la institución educativa comenzó a desandar el camino de escribir sus orígenes y su derrotero, que fueron siendo olvidados entre el paso del tiempo y los registros no encontrados. Cuando Abdala llegó a la institución, como directora divisó descartado y lleno de polvo, un libro de actas de las alumnas de aquellas primeras épocas, que sirve para saber quiénes eran, qué materias estudiaban, las notas obtenidas.
"Para mí es importantísimo rescatar la historia, porque representa el compromiso como docente, como ciudadana y como comunidad", subrayó la directora. Y añadió que fue crucial el interés del investigador y periodista Miguel Ángel Dalla Fontana, quien está publicando los sábados en este diario una serie de artículos sobre la escuela, creada -dice el autor- como la Escuela "Industrial de Señoritas" Nº 2 (y que a partir de 1929 fue "Domingo Cullen").
Dalla Fontana reconstruyó que algunos familiares del ex intendente Egidio Caffaratti, entre ellos Isabel Caffaratti Truco de Gómez Cullen, aparece en el Catastro parcelario como la donante del inmueble a la Provincia de Santa Fe (una vivienda) para ser destinado al establecimiento de Escuela Industrial de Señoritas Nº 2, en su actual ubicación de barrio Candioti.
La escuela atravesó tiempos difíciles. Durante la pandemia y hasta 2022 funcionó en edificios prestados, como la Escuela IV Centenario, la Escuela Avellaneda y el Centro de Formación Profesional N° 1, que cobijó a los alumnos de secundario y a los talleres debido al riesgo de derrumbe de su sede histórica. "Había rajaduras en los techos y un socavón en el patio. Gracias a muchas gestiones, logramos volver en 2023, con las partes más peligrosas reparadas", contó Abdala.
Los alumnos de secundaria en el patio de la institución educativa. Crédito: Gentileza
Hoy el edificio sigue en proceso de reacondicionamiento. "Estamos trabajando en el aula de costura y en techos antiguos que necesitan cambio. El aula de 5to año la tuvimos que desafectar por una rajadura grande. Es un edificio de más de cien años y requiere un cuidado permanente", agregó, mientras hacía el recorrido con El Litoral. Las aberturas principales se cambiaron recientemente gracias al FAE, y ahora está en la lista para ser intervenido por el municipio en su entorno con veredas nuevas.
Uno de los cursos de refrigeración que brinda la institución. Crédito: Luis Cetraro
Una escuela viva
Actualmente, la institución funciona de 7 a 22 horas, con una secundaria orientada por la mañana y una amplia oferta de oficios por la tarde y la noche para adultos. "La secundaria tiene orientación en informática y recibe unos 123 alumnos, la mayoría de Alto Verde, la costa, Guadalupe y Colastiné", detalla la directora.
En paralelo, más de 150 adultos asisten a los 14 talleres de oficios: costura, tejido, refrigeración, reparación de TV y audio, electricidad domiciliaria e industrial, electrónica y creación de páginas web, entre otros. "Son trayectos largos, con mucha práctica, lo que nos diferencia de cursos privados más cortos. Los docentes ponen profesionalismo y mucho amor por la escuela", destaca Abdala.
Los talleres de oficios convocan cada año a más de 150 adultos que encuentran en la escuela una formación práctica y comunitaria. Crédito: Luis Cetraro
Un festejo para toda la comunidad
El acto del 21 de octubre, a las 9 horas, incluirá una referencia histórica a cargo de Miguel Ángel Dalla Fontana. Habrá, además, un reconocimiento a docentes y directivos que pasaron por la institución y se acondicionarán algunas salas para hacer una exposición de los talleres y de la escuela secundaria.
"Queremos que se acerquen todos los que alguna vez fueron parte de esta escuela. Porque somos lo que somos gracias a cada una de las instituciones educativas que se sostuvieron a lo largo del tiempo. Esta escuela pudo continuar gracias a mucho esfuerzo colectivo", concluyó Abdala.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.