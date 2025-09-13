Escuela Domingo Cullen Nº 637: cien años de vida, cien años de historia (Parte I)

Alvear 3314. Grupo de "Vicentinas" en el comedor de la señora Ermelinda B. de Cattáneo. Aparecen, entre otras, Ida y Aurelia Storani, Lola Más, María Luisa Debezlez, Laura Rudi, Rosa Bianchini, Corina Mariani, María del Carmen Peña, Celestina Aimini, Eva Verney, E. Coltrinari, María Eugenia y Haydeé Martín. Imagen extraída del Libro Parroquia San Juan Bautista (página 104).