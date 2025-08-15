El legado de Sara Faisal celebró 80 años de historia en Santa Fe

El 17 de agosto de 1945, en la ciudad de Santa Fe, se fundó la Asociación Femenina de Profesionales. La doctora Sara Faisal lideró el grupo de mujeres que hizo realidad esta iniciativa, que con el tiempo se consolidó como un referente en cinco unidades académicas y múltiples proyectos educativos y culturales.
“La historia de esta asociación es también la historia de las generaciones que continuaron con el legado. Cada una dejó su huella, su esfuerzo, su mirada. Y aunque el contexto cambió, nunca se perdió la identidad”, destacó Mariela de Arcángelo, presidenta de la organización, durante el acto conmemorativo del 80° aniversario.
El intendente Poletti participó del acto conmemorativo. Crédito: Manuel Fabatía.
En el evento estuvieron presentes miembros de la comunidad educativa y autoridades locales, entre ellos el intendente Juan Pablo Poletti, quienes destacaron la trayectoria de la organización y su aporte al desarrollo profesional y social de las mujeres en Santa Fe.
Un legado que sigue vigente
Desde sus primeros años, la asociación se caracterizó por su compromiso y dedicación. Sus integrantes trabajaron para superar los desafíos de la época y consolidar la presencia de las mujeres en ámbitos profesionales, promoviendo la solidaridad y el esfuerzo colectivo.
“No fue un gesto aislado ni una acción improvisada. Fue la concreción de un sueño colectivo, el de transformar la realidad a través de la educación, la cultura y el compromiso social. Fue ante todo un acto de fe en el porvenir”, aseguró De Arcángelo, resaltando la visión de las fundadoras y la vigencia del legado de la doctora Sara Faisal.
En este sentido, la presidenta remarcó que la fundadora comprendió que “el verdadero progreso se edifica sobre los cimientos del conocimiento, la inclusión y la responsabilidad social”, un principio que continúa guiando a la institución en cada proyecto y en cada aula.
Vocación de servicio y futuro
La asociación no solo se centró en la formación profesional, sino también en la construcción de personas capaces de transformar su entorno con conciencia ética y compromiso social. “Formaron personas capaces de transformar sus realidades con amor, con conciencia crítica y con sentido ético”, expresó De Arcángelo.
Mariela de Arcángelo destacó la importancia del legado de las fundadoras.Crédito: Manuel Fabatía.
Además, recordó cómo las primeras integrantes comprendieron la importancia de la paciencia y la preparación: “Supieron que los frutos llegarían con el tiempo, pero que lo esencial era preparar la tierra, abrir surcos y confiar. Ese gesto que parecía pequeño en su origen fue en realidad fundacional. Y eso es precisamente lo que estas mujeres hicieron”.
A ocho décadas de su creación, la Asociación Femenina de Profesionales continúa fortaleciendo la participación femenina en la vida académica y profesional, manteniendo los principios de solidaridad, trabajo colectivo y vocación de servicio que inspiraron a las fundadoras en 1945.
