Participación ciudadana

Carolina Losada y José Goity participaron de “El Senado va a la Escuela” en Santa Fe

El programa llegó al colegio La Salle de la capital provincial con una jornada de intercambio con estudiantes. La senadora explicó cómo se elaboran las leyes y el ministro de Educación destacó la importancia de vivir la democracia dentro de las escuelas.