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Carolina Losada y José Goity participaron de “El Senado va a la Escuela” en Santa Fe

El programa llegó al colegio La Salle de la capital provincial con una jornada de intercambio con estudiantes. La senadora explicó cómo se elaboran las leyes y el ministro de Educación destacó la importancia de vivir la democracia dentro de las escuelas.

La jornada permitió a los alumnos conocer el trabajo legislativo y dialogar sobre participación ciudadana y democracia.La jornada permitió a los alumnos conocer el trabajo legislativo y dialogar sobre participación ciudadana y democracia.
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La senadora nacional Carolina Losada y el ministro de Educación de Santa Fe, José Goity, participaron de una nueva jornada de “El Senado va a la Escuela”, el programa que busca acercar el funcionamiento del Poder Legislativo a los estudiantes secundarios.

La actividad se desarrolló en el colegio La Salle de la ciudad de Santa Fe y contó también con la presencia del intendente Juan Pablo Poletti. Durante el encuentro, los alumnos pudieron conocer más sobre las funciones de los representantes legislativos, el proceso de elaboración de las leyes y la importancia de la participación ciudadana.

La propuesta apunta a generar un espacio de diálogo entre los jóvenes y las instituciones, con herramientas para comprender cómo se toman decisiones que tienen impacto en la vida cotidiana.

Cómo se construyen las leyes y se alcanzan acuerdos

Durante la jornada, Losada explicó el trabajo que se desarrolla en el Senado y el recorrido que atraviesan los proyectos antes de convertirse en leyes. También hizo referencia a la tarea de las comisiones y a la necesidad de escuchar distintas posiciones para alcanzar consensos.

Como ejemplo, recordó un proyecto de su autoría que buscaba prohibir la venta de niños y que logró la aprobación unánime. Según explicó, ese resultado fue posible a partir del intercambio con otros espacios políticos y de la incorporación de propuestas que enriquecieron la iniciativa.

La senadora destacó el interés de los estudiantes y señaló que, aunque al principio algunos se mostraron tímidos, luego comenzaron a formular preguntas. También valoró que tuvieran conocimientos sobre la división de poderes y el funcionamiento de las instituciones.

En ese marco, remarcó la importancia de que los jóvenes puedan comprender de primera mano qué hacen los senadores y diputados, más allá de lo que escuchan en las noticias o en sus casas.

Carolina Losada participó de “El Senado va a la Escuela” en el colegio La Salle de la ciudad de Santa Fe.Losada participó de “El Senado va a la Escuela” en el colegio La Salle de la ciudad de Santa Fe.

Goity: “La democracia se tiene que vivir”

Por su parte, el ministro de Educación, José Goity, puso el foco en el valor pedagógico de la iniciativa y en la necesidad de que la democracia no quede limitada a los contenidos teóricos, sino que forme parte de la experiencia cotidiana de los estudiantes.

El funcionario sostuvo que la escuela es un ámbito fundamental para aprender a convivir, participar y comprender cómo funcionan las instituciones. En ese sentido, consideró que propuestas como “El Senado va a la Escuela” permiten que los alumnos observen de manera concreta cómo se desarrolla la vida democrática.

Goity también destacó la importancia de escuchar a los jóvenes y tomar en cuenta sus inquietudes. Señaló que, en ocasiones, los adultos subestiman cuánto saben los adolescentes y cuánto pueden aportar a las discusiones sobre la sociedad y su futuro.

José Goity destacó el valor de acercar las instituciones a los estudiantes y vivir la democracia dentro de las escuelas.Goity destacó el valor de acercar las instituciones a los estudiantes y vivir la democracia dentro de las escuelas.

Además, planteó que el avance de la tecnología presenta desafíos para la convivencia, pero que el eje debe seguir puesto en las personas, los vínculos y la construcción de una comunidad.

El ministro recordó que los adolescentes de 16 años están habilitados para votar y que muchos podrán participar de elecciones el próximo año. Por eso, consideró relevante generar espacios que les permitan conocer sus derechos, comprender las responsabilidades ciudadanas y acercarse a las instituciones.

Un programa que recorre escuelas de la provincia

Losada contó que la iniciativa ya había llegado el año pasado a establecimientos educativos de Rosario y Casilda. En esta edición, el recorrido incluye la ciudad de Santa Fe y Rafaela, con la intención de extenderlo al norte provincial durante el próximo año.

La propuesta busca que los estudiantes de los últimos años del nivel secundario conozcan el trabajo parlamentario y puedan dialogar con quienes tienen responsabilidades legislativas. A través de estos encuentros, se abordan el rol de los senadores, el funcionamiento de las cámaras y el proceso que permite transformar una propuesta en ley.

La jornada en La Salle reunió así dos perspectivas complementarias: la explicación del trabajo legislativo desde la experiencia de una representante nacional y la mirada educativa sobre la formación ciudadana. El objetivo es que los jóvenes no solo conozcan cómo funcionan las instituciones, sino que también puedan reconocer su lugar en la vida democrática.

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