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Pullaro inauguró obras por $993 millones en El Comercial de Santa Fe

El edificio que comparten las escuelas Nº 46 y Nº 442 renovó aulas, sanitarios y gimnasio. La intervención también resolvió problemas de humedad y filtraciones.

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El edificio de El Comercial, en la ciudad de Santa Fe, cuenta con aulas reparadas, sanitarios reacondicionados y un gimnasio restaurado. El gobernador Maximiliano Pullaro y el ministro de Educación, José Goity, inauguraron este jueves las obras, ejecutadas mediante el programa provincial Abre Escuela.

La intervención demandó una inversión de 993.237.489,82 pesos. En el inmueble funcionan la Escuela Normal Superior de Comercio Nº 46 “Domingo Guzmán Silva” y la Escuela de Educación Secundaria Orientada Nº 442 “Juana del Pino de Rivadavia”, cuyas comunidades educativas participaron del acto.

Pullaro y Goity inauguraron las reformas del edificio de El Comercial en Santa Fe.Las obras incluyeron aulas, sanitarios, fachadas y la restauración del gimnasio.

Reparaciones y espacios renovados

Los trabajos abordaron problemas de humedad y filtraciones en fachadas, cubiertas y sectores de circulación vertical. Se colocaron nuevas aislaciones, se adecuaron pendientes y desagües pluviales, y se repararon muros y otras superficies afectadas.

En el interior se repararon y pintaron paredes y cielorrasos de aulas, pasillos y circulaciones. La obra también comprendió la restauración integral del gimnasio semisoterrado, el reacondicionamiento de los sanitarios y una intervención en el patio cubierto.

Pullaro y Goity inauguraron las reformas del edificio de El Comercial en Santa Fe.Pullaro inauguró obras por $993 millones en El Comercial de Santa Fe

El acompañamiento a las escuelas

Durante la inauguración, Goity destacó el trabajo de los equipos directivos. “Es una escuela hermosa, con grandes equipos. Juntos trabajamos para recuperar una de las instituciones más emblemáticas de la ciudad de Santa Fe”, expresó el ministro ante la comunidad educativa.

“La educación es un acto colectivo. Siempre lo hacemos con otros, por eso tenemos que construir las condiciones para que los aprendizajes se den”, sostuvo. La secretaria general de la cartera, María Martín, vinculó la intervención con la iniciativa provincial de recuperar los edificios escolares.

Pullaro y Goity inauguraron las reformas del edificio de El Comercial en Santa Fe.Pullaro inauguró obras por $993 millones en El Comercial de Santa Fe

La directora de la Escuela Nº 442, María Julia Miassi, reivindicó el carácter colectivo de la institución. El rector de la Escuela Nº 46, Enrique Ruscitti, destacó la importancia de ofrecer condiciones dignas a los estudiantes, mientras que la directora Aldana Simón reconoció el compromiso de la comunidad.

Reconocimientos durante el acto

En la ceremonia se distinguió al docente Javier Cruells por su labor en ambas instituciones. También recibieron reconocimientos representantes de las cooperadoras y los concejales Sergio Basile, María Luengo, Jorgelina Mudallel, Lucas Simoniello y Silvina Cian, exalumnos de las escuelas.

Pullaro y Goity inauguraron las reformas del edificio de El Comercial en Santa Fe.Pullaro inauguró obras por $993 millones en El Comercial de Santa Fe

Participaron, además, la diputada provincial y exvicegobernadora Gisela Scaglia; la ministra de Igualdad y Desarrollo Humano, Victoria Tejeda; el senador por La Capital, Julio Garibaldi; y la vocera del Gobierno provincial, Virginia Coudannes, junto con otras autoridades.

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