El edificio de El Comercial, en la ciudad de Santa Fe, cuenta con aulas reparadas, sanitarios reacondicionados y un gimnasio restaurado. El gobernador Maximiliano Pullaro y el ministro de Educación, José Goity, inauguraron este jueves las obras, ejecutadas mediante el programa provincial Abre Escuela.
Pullaro inauguró obras por $993 millones en El Comercial de Santa Fe
El edificio que comparten las escuelas Nº 46 y Nº 442 renovó aulas, sanitarios y gimnasio. La intervención también resolvió problemas de humedad y filtraciones.
La intervención demandó una inversión de 993.237.489,82 pesos. En el inmueble funcionan la Escuela Normal Superior de Comercio Nº 46 “Domingo Guzmán Silva” y la Escuela de Educación Secundaria Orientada Nº 442 “Juana del Pino de Rivadavia”, cuyas comunidades educativas participaron del acto.
Reparaciones y espacios renovados
Los trabajos abordaron problemas de humedad y filtraciones en fachadas, cubiertas y sectores de circulación vertical. Se colocaron nuevas aislaciones, se adecuaron pendientes y desagües pluviales, y se repararon muros y otras superficies afectadas.
En el interior se repararon y pintaron paredes y cielorrasos de aulas, pasillos y circulaciones. La obra también comprendió la restauración integral del gimnasio semisoterrado, el reacondicionamiento de los sanitarios y una intervención en el patio cubierto.
El acompañamiento a las escuelas
Durante la inauguración, Goity destacó el trabajo de los equipos directivos. “Es una escuela hermosa, con grandes equipos. Juntos trabajamos para recuperar una de las instituciones más emblemáticas de la ciudad de Santa Fe”, expresó el ministro ante la comunidad educativa.
“La educación es un acto colectivo. Siempre lo hacemos con otros, por eso tenemos que construir las condiciones para que los aprendizajes se den”, sostuvo. La secretaria general de la cartera, María Martín, vinculó la intervención con la iniciativa provincial de recuperar los edificios escolares.
La directora de la Escuela Nº 442, María Julia Miassi, reivindicó el carácter colectivo de la institución. El rector de la Escuela Nº 46, Enrique Ruscitti, destacó la importancia de ofrecer condiciones dignas a los estudiantes, mientras que la directora Aldana Simón reconoció el compromiso de la comunidad.
Reconocimientos durante el acto
En la ceremonia se distinguió al docente Javier Cruells por su labor en ambas instituciones. También recibieron reconocimientos representantes de las cooperadoras y los concejales Sergio Basile, María Luengo, Jorgelina Mudallel, Lucas Simoniello y Silvina Cian, exalumnos de las escuelas.
Participaron, además, la diputada provincial y exvicegobernadora Gisela Scaglia; la ministra de Igualdad y Desarrollo Humano, Victoria Tejeda; el senador por La Capital, Julio Garibaldi; y la vocera del Gobierno provincial, Virginia Coudannes, junto con otras autoridades.