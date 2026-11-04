Casa de Gobierno

Pullaro recibió al embajador de Italia para estrechar los lazos comerciales y culturales

El gobernador de Santa Fe se reunió este miércoles con el embajador italiano, Fabrizio Nicoletti, y con Massimo Dell’Utri, subsecretario de Estado de Asuntos Exteriores y Cooperación Internacional de la Unión Europea. Durante el encuentro, analizaron, entre otros temas, los avances en el acuerdo entre la UE y el Mercosur, las exportaciones santafesinas y la recuperación del Cine Teatro Verdi de Venado Tuerto.