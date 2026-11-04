El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, se reunió este miércoles con el embajador de Italia en la Argentina, Fabrizio Nicoletti. También participó Massimo Dell’Utri, subsecretario de Estado de Asuntos Exteriores y Cooperación Internacional de la Unión Europea.
Pullaro recibió al embajador de Italia para estrechar los lazos comerciales y culturales
El gobernador de Santa Fe se reunió este miércoles con el embajador italiano, Fabrizio Nicoletti, y con Massimo Dell’Utri, subsecretario de Estado de Asuntos Exteriores y Cooperación Internacional de la Unión Europea. Durante el encuentro, analizaron, entre otros temas, los avances en el acuerdo entre la UE y el Mercosur, las exportaciones santafesinas y la recuperación del Cine Teatro Verdi de Venado Tuerto.
Asistieron los ministros de Gobierno e Innovación Pública, Fabián Bastia; de Obras Públicas, Lisandro Enrico, y de Cultura, Susana Rueda, además del secretario de Relaciones Internacionales de la provincia, Claudio Díaz; el secretario de Gestión y Fortalecimiento Institucional de Salud, Gonzalo Chiesa; y el intendente de Venado Tuerto, Leonel Chiarella.
Acuerdo con la Unión Europea
Al finalizar el encuentro, Díaz destacó “la relación existente entre la Argentina e Italia, los fuertes lazos culturales y las comunidades italianas que hay aquí”. También señaló que uno de los temas centrales fue cómo avanzar con el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur.
“Santa Fe tiene muchísimo por hacer, fundamentalmente en materia de exportaciones a Europa y para alcanzar los estándares del pilar comercial, que es el que está rigiendo ahora dentro del acuerdo. Se trata de cumplir requisitos de trazabilidad y otros que exige un mercado muy bueno, pero muy exigente”, explicó.
Díaz agregó que también conversaron sobre las obras que lleva adelante la Provincia para facilitar la salida de las exportaciones por los puertos y las rutas santafesinas. “Esos fueron temas de agenda que, lógicamente, se continuarán trabajando con el embajador de Italia y con el cónsul general”, afirmó.
Obra emblemática en Venado Tuerto
Por su parte, Enrico se refirió a las obras de restauración y puesta en valor del Cine Teatro Verdi, en Venado Tuerto, que definió como “una obra emblemática”. Explicó que, aunque el edificio no es grande, su recuperación permitirá preservar uno de los espacios culturales creados por las antiguas sociedades italianas y de fomento.
“Los inmigrantes españoles e italianos, cuando llegaban a Santa Fe y a la Argentina, construían lugares de encuentro para hacer lo que no tenían acá: teatro y música. Había mucho mutualismo, unión y fraternidad. Así se fueron creando estos espacios culturales, a fines del siglo XIX y comienzos del XX. La mayoría tiene más de 100 años”, señaló.
Sobre el Cine Teatro Giuseppe Verdi, recordó que allí cantó Carlos Gardel en la década de 1930. La recuperación, explicó, se realizará mediante un esfuerzo público y privado: “Es un viejo proyecto que anhelaba la comunidad. Hoy el gobernador Pullaro asigna la mitad del presupuesto y la otra mitad la aportan empresarios italianos. La inversión total superará los 3.000 millones de pesos”.