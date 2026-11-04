#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Colón
Unión
Casa de Gobierno

Pullaro recibió al embajador de Italia para estrechar los lazos comerciales y culturales

El gobernador de Santa Fe se reunió este miércoles con el embajador italiano, Fabrizio Nicoletti, y con Massimo Dell’Utri, subsecretario de Estado de Asuntos Exteriores y Cooperación Internacional de la Unión Europea. Durante el encuentro, analizaron, entre otros temas, los avances en el acuerdo entre la UE y el Mercosur, las exportaciones santafesinas y la recuperación del Cine Teatro Verdi de Venado Tuerto.

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, junto al embajador de Italia en la Argentina, Fabrizio Nicoletti. Crédito: Gobierno de Santa FeEl gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, junto al embajador de Italia en la Argentina, Fabrizio Nicoletti. Crédito: Gobierno de Santa Fe
+ Agregar El Litoral en
Por: 

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, se reunió este miércoles con el embajador de Italia en la Argentina, Fabrizio Nicoletti. También participó Massimo Dell’Utri, subsecretario de Estado de Asuntos Exteriores y Cooperación Internacional de la Unión Europea.

Mirá tambiénPullaro recibió al embajador de Canadá para potenciar inversiones y comercio exterior

Asistieron los ministros de Gobierno e Innovación Pública, Fabián Bastia; de Obras Públicas, Lisandro Enrico, y de Cultura, Susana Rueda, además del secretario de Relaciones Internacionales de la provincia, Claudio Díaz; el secretario de Gestión y Fortalecimiento Institucional de Salud, Gonzalo Chiesa; y el intendente de Venado Tuerto, Leonel Chiarella.

Acuerdo con la Unión Europea

Al finalizar el encuentro, Díaz destacó “la relación existente entre la Argentina e Italia, los fuertes lazos culturales y las comunidades italianas que hay aquí”. También señaló que uno de los temas centrales fue cómo avanzar con el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur.

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, junto al embajador de Italia en la Argentina, Fabrizio Nicoletti. Crédito: Gobierno de Santa FeEl gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, junto al embajador de Italia en la Argentina, Fabrizio Nicoletti. Crédito: Gobierno de Santa Fe

Santa Fe tiene muchísimo por hacer, fundamentalmente en materia de exportaciones a Europa y para alcanzar los estándares del pilar comercial, que es el que está rigiendo ahora dentro del acuerdo. Se trata de cumplir requisitos de trazabilidad y otros que exige un mercado muy bueno, pero muy exigente”, explicó.

Díaz agregó que también conversaron sobre las obras que lleva adelante la Provincia para facilitar la salida de las exportaciones por los puertos y las rutas santafesinas. “Esos fueron temas de agenda que, lógicamente, se continuarán trabajando con el embajador de Italia y con el cónsul general”, afirmó.

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, junto al embajador de Italia en la Argentina, Fabrizio Nicoletti y sus respectivos equipos. Crédito: Gobierno de Santa FeEl gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, junto al embajador de Italia en la Argentina, Fabrizio Nicoletti y sus respectivos equipos. Crédito: Gobierno de Santa Fe

Obra emblemática en Venado Tuerto

Por su parte, Enrico se refirió a las obras de restauración y puesta en valor del Cine Teatro Verdi, en Venado Tuerto, que definió como “una obra emblemática”. Explicó que, aunque el edificio no es grande, su recuperación permitirá preservar uno de los espacios culturales creados por las antiguas sociedades italianas y de fomento.

“Los inmigrantes españoles e italianos, cuando llegaban a Santa Fe y a la Argentina, construían lugares de encuentro para hacer lo que no tenían acá: teatro y música. Había mucho mutualismo, unión y fraternidad. Así se fueron creando estos espacios culturales, a fines del siglo XIX y comienzos del XX. La mayoría tiene más de 100 años”, señaló.

Sobre el Cine Teatro Giuseppe Verdi, recordó que allí cantó Carlos Gardel en la década de 1930. La recuperación, explicó, se realizará mediante un esfuerzo público y privado: “Es un viejo proyecto que anhelaba la comunidad. Hoy el gobernador Pullaro asigna la mitad del presupuesto y la otra mitad la aportan empresarios italianos. La inversión total superará los 3.000 millones de pesos”.

+ Agregar El Litoral en
Sobre el Autor

#TEMAS:
Italia
Maximiliano Pullaro
Cultura
Fabián Bastía

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro