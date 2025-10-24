Lo informó Goity

El concurso a cargos directivos entró en la recta final y en 2026 avanzarán con traslados y titularizaciones

Entre el jueves y viernes de la semana próxima se abrirán los sobres con los resultados de la evaluación del concurso de ascenso, que entra en su última fase. Participaron más de 6 mil docentes. También adelantó que el próximo paso son los traslados y titularizaciones en inicial, primaria y especial (IPE).