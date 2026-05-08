Disertación en Santa Fe

Qué propone el anteproyecto de "ley de libertad educativa” que impulsa el Gobierno nacional

Mayor autonomía escolar, consejos de padres, financiamiento que siga al estudiante y una evaluación nacional al terminar la secundaria son algunos de los puntos. Un asesor nacional detalló algunos lineamientos de la iniciativa, que aún no ingresó formalmente al Congreso.