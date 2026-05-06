Con una convocatoria que superó las expectativas y llegó a las 950 personas en la Sala Garay del Colegio Inmaculada, se desarrollaba este miércoles -hasta horas de la tarde- el Congreso Provincial de Educación de Gestión Privada en la ciudad de Santa Fe, un espacio de debate atravesado por la discusión de una futura ley de educación provincial, el anteproyecto de norma del Gobierno nacional y la situación de las escuelas privadas.
Con 950 asistentes, el Congreso de Educación Privada pone el foco en una nueva ley provincial
El encuentro reúne a docentes, autoridades y legisladores en un contexto atravesado por la reforma constitucional santafesina. El objetivo es aportar lineamientos y las necesidades del sector de enseñanza privado con miras a una nueva ley provincial.
Antes del inicio formal, el delegado episcopal para la educación, Martín Pascual, y el vicepresidente del Consejo Provincial de Educación Católica de la Provincia de Santa Fe (Conprodec), Fabián Jerkovich, indicaron que “esta cantidad de inscriptos da cuenta del fuerte interés de la docencia porque el proyecto de ley respete los puestos de trabajo y la identidad de nuestras escuelas”.
El debate surge en un momento clave tras la reforma de la Constitución Provincial, que abrió la oportunidad de actualizar el marco educativo en Santa Fe. Desde el sector privado consideran necesario contar con una ley que refleje las particularidades del sector de enseñanza privada. En ese sentido, el objetivo del congreso es construir consensos y aportar lineamientos a esa futura norma.
También se busca que la ley reconozca el rol de la educación de gestión privada, garantice la libertad de elección de las familias y contemple el financiamiento estatal que permite sostener esa opción. “Hoy no solamente educamos dentro del aula, hay un rol social de la educación atravesado por las problemáticas familiares y sociales, y eso tiene que estar presente en cualquier normativa futura”, indicó Jercovich.
Pascual, en tanto, añadió que el sector de la educación de gestión privada atraviesa un proceso de crecimiento sostenido, con cada vez más familias que eligen esta modalidad en busca de una mejor formación para sus hijos. En ese sentido, destacó el valor del seguimiento personalizado de los estudiantes, la atención a la diversidad y la participación activa de las familias dentro de la comunidad educativa.
Apertura con llamado al consenso
La apertura del encuentro estuvo a cargo del presidente del Conprodec, Walter Van Meegroot, quien puso en valor la continuidad de estos espacios de debate. “Este es el tercer congreso que realizamos, y no es un punto final, sino un punto intermedio. Es una oportunidad para seguir trabajando sobre las bases de la escuela privada en la cultura de la educación”, expresó.
En su discurso, destacó el peso del sector: “En el país, entre el 27 y el 28% de las escuelas son privadas, y en nuestra provincia ocurre algo similar, con una fuerte presencia de instituciones vinculadas al Conprodec”.
Asimismo, remarcó la necesidad de construir acuerdos de cara a una futura ley: “La educación es el presente y el futuro, y nuestra responsabilidad es buscar consensos, tender puentes y generar aportes concretos para los desafíos que vienen”.
Finalmente, insistió en que el proceso continúa abierto: “No se trata de cerrar nada, sino de seguir trabajando entre todos, buscando coincidencias y fortaleciendo un ideario que apunte a la formación integral de los alumnos”.
Según señalaron los organizadores, las conclusiones del congreso serán sistematizadas: “Van a salir conclusiones muy ricas, con aportes de más de 60 escuelas, que serán elevadas al Ministerio de Educación y a los legisladores”, sostuvieron.
Bajo el lema “La educación en Santa Fe: consensos para una nueva Ley Provincial”, el encuentro, contó por la mañana con expositores como Carlos Hoevel, asesor de Estrategia y Política Cultural de la Secretaría de Educación de la Nación; el Pbro. Alberto Bustamante, presidente del Consejo Católico para la Educación de la provincia de Córdoba y ex presidente del Consudec; el Pbro. Horacio López, presidente de Faera.
Por la tarde, era el turno de los legisladores Miguel Rabbia, Claudia Balagué y Emiliano Peralta, quienes presentaron proyectos de ley en la materia.