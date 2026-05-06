En el Colegio Inmaculada

Con 950 asistentes, el Congreso de Educación Privada pone el foco en una nueva ley provincial

El encuentro reúne a docentes, autoridades y legisladores en un contexto atravesado por la reforma constitucional santafesina. El objetivo es aportar lineamientos y las necesidades del sector de enseñanza privado con miras a una nueva ley provincial.