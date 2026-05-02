El próximo miércoles 6 de mayo se llevará a cabo el 3° Congreso Provincial de Educación de Gestión Privada, en el Colegio Inmaculada Concepción de la ciudad de Santa Fe (San Martín 1540), bajo el lema “La educación en Santa Fe: consensos para una nueva Ley Provincial”. El encuentro, organizado por el Conprodec, reunirá a autoridades escolares, referentes del sector y legisladores en un contexto marcado por el debate sobre una futura normativa educativa. La inscripción permanece abierta hasta el día previo y ya cuenta con unos 800 anotados.
Se realizará el 3° Congreso Provincial de Educación de Gestión Privada en Santa Fe
Con más de 800 inscriptos hasta el momento, el encuentro tendrá lugar el 6 de mayo. Reunirá a referentes del sector y legisladores para debatir los lineamientos de una futura ley educativa provincial, en un contexto atravesado por la reciente reforma constitucional.
El delegado episcopal para la educación, Martín Pascual, y el vicepresidente del Consejo Provincial de Educación Católica de la Provincia de Santa Fe (Conprodec), Fabián Jerkovich, explicaron que esta tercera edición se inscribe en una continuidad de trabajo iniciada años atrás. “En el 2023 hicimos el primer congreso acá en Santa Fe, el segundo fue en Rosario en 2025, y ahora, luego de la reforma de la Constitución de la provincia, vimos la necesidad de volver a hacerlo en la capital con esta temática”, indicaron.
Sobre la organización, precisaron que “la lleva adelante el Conprodec, integrado por las cinco diócesis: Rafaela, Reconquista, Venado Tuerto, Rosario y Santa Fe”.
Entre los expositores estarán el Dr. Carlos Hoevel, asesor de Estrategia y Política Cultural de la Secretaría de Educación de la Nación; el Pbro. Alberto Bustamante, presidente del Consejo Católico para la Educación de la provincia de Córdoba y ex presidente del Consudec; el Pbro. Horacio López, presidente de Faera, junto a los legisladores Miguel Rabbia, Claudia Balagué y Emiliano Peralta, quienes presentaron proyectos de ley en la materia.
Jerkovich subrayó la oportunidad que representa el congreso en el actual escenario legislativo: “Hoy hay tres proyectos de ley presentados y creemos que este es un ámbito para aportar nuestras ideas. No buscamos instalar un proyecto propio, sino que el que finalmente se sancione contemple principios fundamentales como el pluralismo, la dimensión humana de la persona y el respeto a los derechos ya existentes”.
En ese sentido, recordó que en Santa Fe “hubo intentos anteriores, pero este contexto es distinto porque, tras la reforma constitucional, en un plazo de dos años debería sancionarse una nueva ley”.
Objetivos
En la ocasión, los tres diputados que tienen proyectos de ley presentarán sus propuestas, mientras que el asesor nacional hablará del proyecto nacional. El encuentro está dirigido a docentes, directivos, representantes legales de instituciones educativas y familias así como legisladores y autoridades políticas, y se propone como un espacio de diálogo amplio en un momento clave para el sistema educativo provincial. “La idea es que la ley que surja contemple estos principios y amplíe derechos”, señaló Jerkovich.
Entre los objetivos de la jornada figuran fortalecer la identidad y la experiencia de la gestión privada, mediante la elaboración de propuestas para una ley provincial de educación en Santa Fe, en el marco de posibles cambios en la legislación nacional. También identificar los desafíos actuales del sistema educativo santafesino, promoviendo el diálogo y la reflexión entre los actores educativos. Y construir consensos y líneas de acción compartidas que contribuyen al fortalecimiento del sistema educativo y a la puntualización de políticas públicas.
Aportes del sector
El congreso también será una instancia para acercar aportes concretos desde el sector de la educación de gestión privada. “Vamos a presentar ideas construidas previamente por docentes y miembros de la comunidad educativa de gestión privada”, indicó Jerkovich.
En cuanto a los ejes que consideran centrales, Pascual destacó algunos avances ya plasmados en la Constitución reformada: “Es muy importante que se haya garantizado el derecho de las familias a elegir la educación de sus hijos. Eso para nosotros es clave”. A la vez, remarcó la necesidad de asegurar los recursos: “Sin el aporte estatal sería muy difícil sostener la posibilidad real de elección, sobre todo en contextos vulnerables donde las familias no podrían afrontar los costos”.
Jerkovich agregó otro punto que consideran relevante para la futura ley: “El respeto del ideario institucional de cada escuela de gestión privada y la necesidad de contemplar la dimensión espiritual en la formación de niños y adolescentes”.
En esa línea, Pascual planteó que, “con todo lo que está pasando con las amenazas, hoy más que nunca se percibe cierta fragilidad en los jóvenes, y eso también habla de una necesidad de ser escuchados y acompañados en su desarrollo integral, incluyendo lo espiritual”.
Los interesados pueden inscribirse mediante el siguiente formulario.