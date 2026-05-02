Hacia una ley provincial

Se realizará el 3° Congreso Provincial de Educación de Gestión Privada en Santa Fe

Con más de 800 inscriptos hasta el momento, el encuentro tendrá lugar el 6 de mayo. Reunirá a referentes del sector y legisladores para debatir los lineamientos de una futura ley educativa provincial, en un contexto atravesado por la reciente reforma constitucional.