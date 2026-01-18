Vínculo académico y profesional de la UCSF de Santa Fe con Alemania

En un contexto global donde la internacionalización de la educación superior se vuelve un componente esencial para enriquecer la docencia, la investigación y la formación profesional, las experiencias académicas y de intercambio en otros países adquieren un valor estratégico. Los vínculos entre instituciones, la movilidad de docentes y la participación en proyectos de cooperación internacional no solo amplían horizontes, sino que alimentan nuevas formas de pensar y de construir conocimiento.
En esta línea, dos experiencias desarrolladas recientemente en Alemania por integrantes de la comunidad de la Facultad de Derecho y Ciencia Política (FDCP) de la Universidad Católica de Santa Fe ofrecen una mirada viva sobre cómo estos procesos fortalecen trayectorias personales y, al mismo tiempo, la proyección global del trabajo universitario.
Sofía Schmidhalter, docente de la UCSF junto Heike Engelhardt, parlamentaria alemana, del partido Socialdemócrata (SPD), miembro del Bundestag desde 2021.
Diálogo entre sustentabilidad y DDHH
Desde octubre de 2025 y hasta 2026, la doctora Ana Bonet, docente de Derecho Internacional Público e Introducción al Derecho en la FDCP y directora del Equipo de Investigación Socio-Eco-Jurídica, lleva adelante una estancia académica como profesora invitada en el Kassel Institute for Sustainability, de la Universidad de Kassel.
Allí despliega un trabajo que articula docencia e investigación en torno a los derechos humanos y los estudios de sostenibilidad, especialmente en los campos económico, social, cultural y ambiental.
Su estancia se apoya en la invitación del profesor Andreas Fischer-Lescano, miembro del Kassel Institute for Sustainability, referente en enfoques socioecológicos y exdirector doctoral de Bonet. Desde ese marco impulsa un proyecto internacional financiado por el DAAD y el Conicet, destinado a monitorear la implementación en Argentina del Reglamento Europeo sobre productos libres de deforestación (EUDR).
El proceso involucra equipos académicos de distintas instituciones argentinas, y comprende una primera etapa de trabajo de campo a nivel local, con la participación de actores académicos, institucionales, políticos y del sector productivo, así como de organizaciones intermedias. Para el 2026 prevé un período de trabajo colaborativo en Kassel, profundizando así la integración entre la investigación jurídica, el enfoque socioecológico y la cooperación internacional.
Mientras desarrolla estas actividades, la labor de Bonet reafirma la capacidad de la Facultad para intervenir en debates globales sobre los desafíos socioambientales contemporáneos, desde una perspectiva jurídica y socio-ecológica. Su presencia en Kassel fortalece redes, crea nuevos espacios de colaboración y proyecta el trabajo del Equipo de Investigación Socio-Eco-Jurídica de la FDCP-UCSF hacia escenarios de intercambio internacional.
Una experiencia en el Bundestag
Tiempo antes, Sofía Schmidhalter, graduada de la Licenciatura en Relaciones Internacionales y docente de la UCSF, vivió una experiencia de formación profesional en el sistema legislativo alemán. Allí trabajó junto a una parlamentaria del entonces partido oficialista y participó activamente en la dinámica legislativa cotidiana, mediante la redacción de informes, la asistencia a sesiones, y el diálogo con representantes de distintas fuerzas políticas sobre temas vinculados a la región latinoamericana.
"Heike Engelhardt me enseñó con el ejemplo el arduo trabajo que implica trabajar en el Bundestag y el importantísimo rol que juega la mujer en la política", remarcó Schmidhalter, en alusión a la parlamentaria del partido social demócrata a quien acompañó durante su intercambio. También recuerda agradecida la paciencia que tuvieron para enseñarle diversas tareas, y la confianza que depositaron en ella. En relación con el idioma, reconoció que "fue un desafío trabajar, pensar, escribir y expresarme sobre diversos tópicos en alemán, pero hoy es una competencia que domino y me divierte al mismo tiempo".
Su participación en un programa para pasantes le permitió visitar ministerios, asistir a conferencias de prensa y dialogar con jóvenes de otras nacionalidades sobre asuntos globales. También vivió momentos significativos, como conocer al entonces canciller Olaf Scholz o conversar con legisladores de diferentes partidos sobre el rol de América Latina para Alemania.
En su propio testimonio, destaca que su paso por el parlamento la transformó profundamente: "Fueron muchos sucesos relevantes en un periodo corto de tiempo. No solo aprendí, sino que también cambié mi perspectiva en relación a múltiples temas".
Ya de regreso en Argentina, Schmidhalter retomó la docencia, tanto de la lengua alemana como de la carrera de Relaciones Internacionales de la UCSF. También acompaña a estudiantes en la preparación de becas y promueve activamente que otros jóvenes se animen a experiencias internacionales.
"Hay muchos programas para jóvenes no graduados que son cruciales para la formación académica y para abrirse al mundo, independientemente de la carrera que estudien. Los contactos, la experiencia, lo aprendido, y el compartirlo es lo que hace la diferencia y vale la pena intentarlo. Estoy convencida del potencial que tenemos los jóvenes y me gusta ayudar a dar forma a sus proyectos", remarcó.
Proyección internacional
Aunque desarrolladas en contextos diferentes, académico y político, las experiencias de Ana y Sofía configuran un mismo movimiento: el de una universidad que se abre al mundo y se deja transformar por él. Promover la internacionalización no es un fin en sí mismo, sino un proceso que fortalece la formación integral y la capacidad profesional de su comunidad académica, sostienen desde la Subsecretaría de Internacionalización de la UCSF, la cual promueve estas y las demás instancias de vinculación.