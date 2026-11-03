El docente e investigador universitario Enrique Raffin falleció este lunes 2 de noviembre, en la ciudad de Reconquista, a los 51 años. La noticia fue confirmada por la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de Entre Ríos (Uner), institución que decretó duelo institucional para hoy martes 3 de noviembre.
El adiós a Enrique Raffin, docente universitario en Paraná y Reconquista
La noticia fue confirmada por la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de Entre Ríos, donde fue primero dirigente estudiantil. También ejerció en la Uader y estuvo una década en la Uces sede Reconquista, su ciudad natal.
Licenciado en Comunicación Social, graduado en la propia Uner, Raffin desarrolló una extensa trayectoria académica de más de dos décadas como docente e investigador. En la Facultad de Ciencias de la Educación se desempeñó como profesor de las cátedras Teoría Sociológica, Historia de los Medios y Semiótica de la Licenciatura en Comunicación Social.
También ejerció la docencia en la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (Uader) y fue profesor en la sede Reconquista de la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales (Uces), donde formó a estudiantes de Comunicación Social.
Comunicado de la Fcedu
Desde la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de Entre Ríos expresamos nuestro profundo pesar ante el fallecimiento del profesor Enrique Raffin y hacemos llegar nuestras condolencias a sus familiares, colegas, amistades, compañeras y compañeros de trabajo.
Su lamentable deceso ocurrió este lunes 2 de noviembre de 2026 en la ciudad de Reconquista, provincia de Santa Fe, a sus 51 años.
La Facultad declaró duelo institucional para la jornada del martes 3, sin suspensión de actividades.
Docente e investigador de la Fcedu-Uner, Enrique Raffin se desempeñó como profesor de Teoría Sociológica, Historia de los Medios y Semiótica de la Licenciatura en Comunicación Social, carrera de la que había sido graduado.
A lo largo de su trayectoria en la Facultad, atravesada por la militancia política, fue presidente del Centro de Estudiantes, consejero directivo, consejero superior y coordinador de Carrera de Comunicación Social.
En su pago chico
Desde Uces Reconquista también expresaron su “profundo pesar por el fallecimiento del profesor Enrique Hermes Raffin, quien formó parte de la institución durante casi una década”.
“Desde 2017, desarrolló una sostenida labor docente en distintas carreras, especialmente en las áreas de las ciencias sociales, la comunicación y la educación, dejando una huella en la formación de estudiantes y en la vida académica de la sede”.
A lo largo de su trayectoria en Uces, estuvo a cargo de asignaturas como Sociología, Semiótica General, Análisis del Discurso, Taller de Educación, Tecnología y Medios, en la Licenciatura en Comunicación Social.
También dictó Análisis del Discurso, Diagnóstico Cultural y Gestión del Cambio, en Recursos Humanos, y Sociología, en las carreras de Marketing y Recursos Humanos.
La comunidad educativa destacó su dedicación y compromiso con la educación y acompañó a sus familiares, seres queridos, estudiantes y colegas en este momento de dolor.