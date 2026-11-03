Falleció a los 51 años

El adiós a Enrique Raffin, docente universitario en Paraná y Reconquista

La noticia fue confirmada por la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de Entre Ríos, donde fue primero dirigente estudiantil. También ejerció en la Uader y estuvo una década en la Uces sede Reconquista, su ciudad natal.