Dos jornadas virtuales

Un Congreso Pedagógico de 15 mil participantes con objeciones de Balagué a la política educativa

El encuentro, impulsado por la diputada provincial y ex ministra de Educación, tuvo una amplia convocatoria este viernes y sábado. En ese contexto, reclamó mejores condiciones de trabajo docente y mayor participación en las decisiones educativas.