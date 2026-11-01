El Congreso Pedagógico Provincial “Hacer Escuela” reunió a más de 15.000 personas de toda la provincia en dos jornadas que tuvieron una amplia recepción entre docentes, estudiantes, equipos directivos y referentes del ámbito educativo. La masividad de la convocatoria puso en evidencia la necesidad de contar con espacios de formación, actualización e intercambio para quienes sostienen el sistema educativo santafesino.
Un Congreso Pedagógico de 15 mil participantes con objeciones de Balagué a la política educativa
El encuentro, impulsado por la diputada provincial y ex ministra de Educación, tuvo una amplia convocatoria este viernes y sábado. En ese contexto, reclamó mejores condiciones de trabajo docente y mayor participación en las decisiones educativas.
Bajo el lema “El oficio de esperanzar en tiempos de incertidumbre”, el Congreso contó con exposiciones de especialistas del ámbito educativo y académico como Axel Rivas, Claudia Romero, Flavia Terigi, María Laura Méndez y Mariana Maggio.
A lo largo de ambas jornadas se abordaron los principales desafíos de la educación pública, las políticas educativas, el trabajo docente y las transformaciones que atraviesan la enseñanza.
El sábado 24, además, recibió la visita de los rectores de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), Franco Bartolacci, y de la Universidad Nacional del Litoral (UNL), Laura Taravella. Por su parte, el sábado 31 estuvieron presentes autoridades de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados y Diputadas de Santa Fe, Gisel Mahmud y Miguel Rabbia; la dirigente nacional de Ctera, Sonia Alesso; y el diputado provincial Carlos Del Frade.
Trabajo docente y Nancy Godoy
En el cierre del encuentro, Balagué no dudó en cuestionar el rumbo de las políticas educativas y puso el foco en la situación que atraviesan las y los trabajadores de la educación. “No hay calidad educativa posible sin condiciones dignas para enseñar y aprender”, sostuvo, al señalar que las condiciones laborales no constituyen solamente una discusión salarial o gremial, sino que forman parte de cualquier proyecto de mejora educativa.
En ese marco, no pudo soslayarse -y en relación a las condiciones sociales que viven los docentes, particularmente las mujeres-, la muerte de la profesora Nancy Godoy, oriunda de Corrientes y asesinada cuando iba a dar clases a una escuela rural del departamento Esquina.
“Su caso puso de relieve la vulnerabilidad que atraviesa a muchas trabajadoras de la educación y la importancia de garantizar condiciones dignas, seguridad y de plena vigencia de sus derechos laborales”, consideró la ex ministra, quien agregó que “estas situaciones obligan a revisar las políticas de formación y las condiciones en las que se desarrolla la profesión, si se pretende fortalecer el sistema educativo y garantizar su futuro”.
Una agenda para recuperar la formación
La convocatoria también abrió una discusión sobre la necesidad de sostener políticas educativas que reconozcan el saber construido en las instituciones y acompañen las transformaciones que atraviesan la enseñanza. En ese sentido, Balagué insistió en que los cambios no pueden definirse de manera unilateral ni quedar limitados a decisiones de gobierno, porque “las transformaciones y la mejora escolar no se decretan, se construyen”, expresó.
En ese marco, el Congreso Pedagógico Provincial se convirtió en el epicentro de ideas, debates necesarios y propuestas transformadoras para seguir pensando el presente y el futuro de la educación.
Las mesas temáticas territoriales, que continuarán su trabajo hacia 2027, buscarán dar continuidad a estos intercambios y transformar las experiencias compartidas en propuestas concretas.
“La participación de miles de docentes y estudiantes renovó el impulso por seguir construyendo una escuela que enseñe, incluya y acompañe, donde todas y todos tengan un lugar y puedan desarrollar sus posibilidades. Y una agenda de trabajo y el compromiso de seguir construyendo colectivamente una educación pública con más formación, participación e igualdad de oportunidades”, cerró la diputada.