A nivel país

Matemática: una materia con poco espacio en la formación de los futuros maestros

Los profesorados de Educación Primaria destinan, en promedio, apenas el 8,8% de su carga horaria a esta disciplina. El dato preocupa en un contexto en el que el 45% de los alumnos de sexto grado no alcanza niveles satisfactorios. ¿Qué pasa en Santa Fe?