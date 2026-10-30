Un grupo de estudiantes de la Escuela Normal Superior de Comercio Domingo Guzmán Silva, de la ciudad de Santa Fe, consiguió la clasificación a los Juegos Nacionales Evita 2026 y tendrá la oportunidad de representar a la institución en una de las principales competencias deportivas juveniles del país.
Estudiantes del Comercial Domingo Silva representarán a Santa Fe en los Juegos Evita 2026
El equipo de futsal Sub 14 consiguió la clasificación luego de ganar las etapas local, departamental y provincial. Competirá en Mar del Plata del 2 al 7 de noviembre.
El equipo del Comercial competirá en la disciplina Futsal Sub 14, luego de superar distintas instancias clasificatorias. El recorrido comenzó con la etapa local, continuó con la departamental y culminó con la provincial, en la que los estudiantes obtuvieron el pase para participar de la instancia nacional.
La competencia se desarrollará en Mar del Plata, provincia de Buenos Aires, entre el 2 y el 7 de noviembre. Los jóvenes viajarán acompañados por los profesores Julián Macedo y Diego Zagni, quienes están a cargo del acompañamiento del grupo.
Los protagonistas
El plantel que representará al Comercial está integrado por Joaquín Aquino, Mateo Vaccaro, Taiel Martirez, Tiziano Milesi y Bautista Escalante. También forman parte del equipo Benjamín Leones, Santino Graziola, Bautista Saade y Yago Rivoira.
La clasificación es el resultado del desempeño de los estudiantes en las diferentes instancias del certamen y les permitirá compartir una experiencia deportiva con representantes de distintas provincias argentinas.
Una competencia federal
La participación se enmarca en el programa Santa Fe en Movimiento, impulsado por el Ministerio de Educación de la provincia, que promueve el desarrollo de actividades deportivas y la participación de estudiantes en distintas competencias.
Los Juegos Nacionales Evita constituyen una de las principales propuestas deportivas juveniles de Argentina. Organizados por la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación, reúnen a miles de participantes de diferentes puntos del país.
La edición 2026 contempla 38 disciplinas: 31 convencionales y siete adaptadas. El sistema de competencia incluye una instancia clasificatoria provincial y una fase final nacional, que se realizará en Mar del Plata del 2 al 7 de noviembre, con más de 8.000 participantes.
El certamen está destinado a atletas de hasta 17 años y busca promover el desarrollo deportivo integral, además de generar espacios de intercambio entre jóvenes de distintas regiones.
También constituye una oportunidad para la detección de talentos, ya que los deportistas que se destacan pueden ser considerados para incorporarse a los espacios de formación de alto rendimiento y representar al país en competencias internacionales.
Para los estudiantes de la Escuela Normal Superior de Comercio Domingo Guzmán Silva, la clasificación representa el cierre de un camino que comenzó en el ámbito local y que, tras superar las instancias departamental y provincial, tendrá su próximo desafío en el escenario nacional de Mar del Plata.