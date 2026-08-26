Para graduados destacados

La FCJS-UNL convoca al Ciclo "Volvé a Casa"

La convocatoria es a profesionales que hayan realizado aportes significativos en la función pública, la justicia, el ámbito empresarial y la sociedad civil. “Hay momentos en los que la educación pública necesita que sus graduados destacados vuelvan para recordarnos por qué vale la pena sostenerla”, destacó la decana Claudia Levin.