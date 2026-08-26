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Para graduados destacados

La FCJS-UNL convoca al Ciclo "Volvé a Casa"

La convocatoria es a profesionales que hayan realizado aportes significativos en la función pública, la justicia, el ámbito empresarial y la sociedad civil. “Hay momentos en los que la educación pública necesita que sus graduados destacados vuelvan para recordarnos por qué vale la pena sostenerla”, destacó la decana Claudia Levin.

Esta serie de encuentros busca fortalecer el sentido de pertenencia de graduadas y graduados con la facultad y visibilizar el impacto de la universidad pública en el desarrollo individual y colectivo.Esta serie de encuentros busca fortalecer el sentido de pertenencia de graduadas y graduados con la facultad y visibilizar el impacto de la universidad pública en el desarrollo individual y colectivo.
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La Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional del Litoral lleva adelante el ciclo "Volvé a Casa", un espacio creado para convocar a graduadas y graduados destacados, que se formaron en la casa de estudios y construyeron trayectorias de impacto en ámbitos diversos de la vida pública, profesional y social.

“Hay momentos en los que la educación pública necesita que sus graduados destacados vuelvan para recordarnos por qué vale la pena sostenerla. Con esa convicción la facultad crea el ciclo Volvé a casa”, explicó la decana de la FCJS Claudia Levin sobre el objetivo del ciclo.

En el marco de estos encuentros se convocarán a personas con trayectorias relevantes en la función pública, la administración de justicia, el sector empresarial, las organizaciones de la sociedad civil y los organismos internacionales, entre otros.

Levin fue reelecta en 2025 y continuará como decana de la FCJS hasta 2030. Foto: Manuel Fabatía.Claudia Levin, decana de la FCJS-UNL. Foto: Manuel Fabatía.

Sobre el ciclo

Esta serie de encuentros busca fortalecer el sentido de pertenencia de graduadas y graduados con la facultad y visibilizar el impacto de la universidad pública en el desarrollo individual y colectivo.

“Como la democracia, esta Facultad no busca formar unanimidades, sino ciudadanos capaces de debatir, disentir y construir en común. Cada graduado que vuelve trae un recorrido distinto que lo convirtió en protagonista de su campo y es precisamente en esa diversidad donde la Facultad reconoce una de sus mayores fortalezas”, aseguró la decana sobre el ciclo.

Las actividades buscan generar instancias de diálogo entre las personas convocadas, la comunidad universitaria y la sociedad en general.

La ciudanía que quiera postular graduadas y graduados podrá hacerlo a través de la página www.fcjs.unl.edu.ar

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