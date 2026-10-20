Presupuesto de Educación

Goity advirtió que fondos nacionales "específicos" cayeron al 30%, pero destacó la inversión en Hora Más

El ministro de Educación provincial reclamó más recursos para la educación obligatoria y cuestionó que las transferencias para políticas “específicas” -como el Programa 29- se hayan reducido, aunque reconoció la inversión nacional en extensión horaria. También explicó cómo se preparan las escuelas ante una eventual llegada de El Niño.