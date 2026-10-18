Retomar una carrera universitaria cuando ya se tiene una trayectoria profesional, responsabilidades familiares y una rutina consolidada puede parecer un desafío. Para José López Echagüe, de 39 años, fue la oportunidad de cumplir un objetivo que había quedado pendiente y, al mismo tiempo, volver a encontrarse con el aprendizaje.
Estudiar mientras la vida sigue
Egresado en Medios Digitales, José López Echagüe encontró en la modalidad virtual una forma de volver a estudiar mientras trabajaba y criaba a su hijo.
Aunque se licenció recientemente en Medios Digitales por la Universidad Católica de Santa Fe, cuenta con más de 15 años de experiencia en publicidad, comunicación y marketing. Además de ser padre de Benicio junto a Claudia, actualmente se desempeña como Planner Senior en Naya, una agencia bonaerense donde trabaja en la planificación de estrategias de comunicación y medios. Entre sus principales clientes se encuentra la empresa Telecom, para el desarrollo de campañas vinculadas a algunos de sus productos, como Flow Música.
“Siempre me gustó la comunicación. Al principio me lancé por publicidad porque me interesaba generar propagandas de prevención y concientización, además de meterme en lo comercial y creativo”, recuerda.
A lo largo de su trayectoria trabajó en distintas agencias y participó en la gestión de cuentas, campañas digitales, activaciones, contenidos y planificación. En su rol actual, una parte importante de su tarea consiste en escuchar las necesidades de los clientes, analizar sus públicos y objetivos y definir estrategias de medios: “Armamos una estrategia de medios adecuada a la producción y a la inversión correspondiente para cada uno. Siempre hay idas y vueltas, incluso campañas listas que no terminan saliendo. Es divertido y dinámico, porque te obliga a siempre pensar algo nuevo”, cuenta.
Carrera que se adapta a nuevos caminos
Medios Digitales llegó a su vida después de varios años de experiencia profesional. El joven que tenía pendiente completar una licenciatura, eligió la Facultad de Filosofía y Humanidades de la UCSF luego de leer referencias positivas de sus egresados y acercarse a un programa que le resultó interesante.
La modalidad a distancia fue determinante para tomar la decisión. Como papá de un niño de ocho años, buscaba una alternativa que le permitiera estudiar sin resignar su presencia en casa.
“Al principio me costó un poco adaptarme y encontrar mis tiempos de estudio en medio de la rutina. Estudiaba de noche y ahí podía dedicar un tiempo para concentrarme y aprender. Estudiar me ayudó a volver a prestar atención, ordenarme, frenar ante la sobreestimulación que vivimos también en el trabajo. Tenía ganas de escuchar y preguntar”, reflexiona.
Aprender para aplicar
José pudo articular, con disfrute, su profesión y el estudio. Encontró herramientas para la preparación de presentaciones y propuestas para clientes, especialmente a la hora de fundamentar decisiones y comunicar sus ideas con mayor tranquilidad.
Esa articulación también estuvo presente en su trabajo final de carrera. A partir de su experiencia con la empresa de comunicaciones, desarrolló una propuesta de rediseño para sus principales redes sociales, con especial atención a las consultas de los usuarios y a aquellos aspectos del servicio que requerían una comunicación más clara.
“No quería hacer todo a medias. Al principio inicié con dudas, pero a medida que la tesis tomaba forma me iba sintiendo cada día más conforme. Fue la primera vez que defendía un trabajo de esta magnitud”, menciona.
El recorrido también estuvo acompañado por sus docentes, compañeros, familia y entorno laboral. “Tirábamos para el mismo lado y había buena comunicación. Los profesores me sorprendieron gratamente por su profesionalismo, pero también por cómo eran como personas”, destaca.
Su hijo, testigo de las horas dedicadas a la facultad, solía preguntarle: “¿Todavía estas estudiando?”. Para José, que también estudió pensando en él, aquella pregunta terminó convirtiéndose en una enseñanza: “Siempre uno puede emprenderse en un nuevo camino”.
Volver a animarse
El cierre de la carrera llegó con el acto de colación, una instancia especialmente significativa después de haber transitado la mayor parte de la formación de manera virtual. José viajó junto a su familia, conoció la sede santafesina y pudo encontrarse presencialmente con docentes con los que había compartido buena parte de su recorrido.
“El año y medio de cursada fue muy movilizante para mí. Después de dar tantas vueltas pude cumplir este objetivo, puse toda mi fuerza y salí adelante. Cuando terminé quedé tan motivado que quería empezar otra carrera”, cuenta entre risas.
Volver a estudiar no necesariamente implica empezar de cero. También puede significar recuperar un proyecto pendiente y sumar herramientas. “Que la carrera sea virtual ayuda mucho para ajustarlo a tus tiempos y organizarte. Aunque uno tenga los horarios disponibles acotados, es posible", concluye el egresado.
Estudiá Humanidades a distancia
Las inscripciones para el ingreso 2027 ya están abiertas. Entre las propuestas virtuales de la Facultad de Filosofía y Humanidades se encuentran el Profesorado Universitario en Enseñanza Secundaria y Superior y la Licenciatura en Medios Digitales.
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