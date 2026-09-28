Oscar Bosetti, profesor, investigador y referente de la radiofonía argentina, falleció este domingo a los 71 años en la Ciudad de Buenos Aires. La Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de Entre Ríos (FCEDU-UNER) expresó su pesar por la muerte del docente, quien desarrolló una extensa trayectoria vinculada con la comunicación, la enseñanza universitaria y la radio.
Murió Oscar Bosetti, referente de la radio y docente de Comunicación de la UNER
El profesor falleció a los 71 años en Buenos Aires. Fue docente durante 36 años en la FCEDU y una figura destacada de la investigación sobre radiofonía argentina.
Bosetti se encontraba internado en Buenos Aires a raíz de una afección cardíaca. Según informó la FCEDU, este lunes 28 de septiembre se realizará un responso a las 11 en la capilla del Cementerio de La Chacarita.
La comunidad educativa de la Facultad también informó que durante este lunes habrá duelo institucional, aunque las actividades académicas y administrativas continuarán con normalidad. La institución expresó sus condolencias a familiares, colegas, amistades y compañeros de trabajo del docente.
Una trayectoria
Bosetti se desempeñó durante años en la FCEDU, donde fue coordinador del Centro de Producción en Comunicación y Educación (CePCE), estuvo al frente del Área Audio y fue referente de la Agencia Radiofónica de Comunicación (ARC), creada en 1992.
También integró los órganos de gobierno de la Facultad como consejero directivo y consejero superior. En noviembre de 2025 había obtenido su jubilación como profesor, luego de 36 años de docencia en la carrera de Comunicación Social.
A lo largo de ese período estuvo a cargo de materias vinculadas con Audio, Periodismo Político y Producción Periodística. En diciembre de 2025, durante una sesión del Consejo Directivo, recibió un reconocimiento por su trayectoria docente. En aquella oportunidad recordó que había comenzado su carrera universitaria en 1984 y que posteriormente se desempeñó en distintas universidades nacionales.
Bosetti también participó, junto con otros profesores, del diseño del plan de estudios de Comunicación Social de la FCEDU durante el período de recuperación democrática iniciado en 1983.
Su legado radial
El vínculo de Bosetti con la radio excedió las aulas. Fue referente de Radio UNER Paraná desde su primera emisión, en 2011, y condujo el programa Tramas, que se emitía por distintas estaciones del país.
Además, desarrolló una extensa producción bibliográfica sobre el medio. Entre sus libros se encuentran Radiofonías: Palabras y sonidos de largo alcance, de 1993; Las tres frecuencias didácticas del dial radiofónico, de 1997; Las charlas radiofónicas de Discepolín: un caso de periodismo radiofónico cultural, de 1999; La radio en Argentina, de 2007.
También publicó Noventa años de palabras y sonidos de largo alcance, de 2009; y Radio Nacional: las maneras de hablar de un medio público, de 2010. También participó como compilador de Radios de(s)generadas: medios y modos diversos de producir y escuchar.
Su recorrido académico incluyó además a la Universidad de Buenos Aires, donde fundó Radio UBA, y a las universidades nacionales de Lomas de Zamora, Quilmes, del Centro de la Provincia de Buenos Aires, del Litoral y de General San Martín. También fue docente en la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales y en la escuela de comunicación ETER.
La FCEDU lo definió como una figura vinculada durante décadas con la formación de estudiantes y profesionales de la comunicación. Su trayectoria quedó asociada especialmente al estudio, la enseñanza y la producción radiofónica en Argentina.
La noticia de su fallecimiento se conoció apenas diez meses después del reconocimiento que había recibido por su jubilación docente. En aquella oportunidad, Bosetti había repasado sus 36 años en la FCEDU y su vínculo con generaciones de estudiantes que luego se convirtieron en graduados, docentes y profesionales de la comunicación.