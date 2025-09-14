Falleció Alicia Naput, referente de la educación y la universidad pública entrerriana

La comunidad educativa de Entre Ríos atraviesa horas de profundo dolor tras conocerse que la docente universitaria Alicia Naput murió atropellada en Buenos Aires. La profesora, vinculada a la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER), falleció el sábado 13 de septiembre de 2025 al ser arrollada por un colectivo de la línea 60.
El siniestro ocurrió cerca del mediodía en la intersección de avenida Cabildo y Monroe, en la zona del viaducto Carranza, según confirmaron desde el SAME. Naput murió en el acto a raíz del fuerte impacto.
Mirá tambiénEl próximo Presupuesto, entre las razones de los vetos a fondos para universidades y pediatría
El conductor del colectivo también recibió asistencia médica tras sufrir una crisis nerviosa producto del accidente. “Estamos esperando que investiguen. Obviamente, está en una crisis nerviosa después de un accidente de estas características”, explicó un delegado gremial y compañero del chofer.
Perfil académico y trayectoria
Alicia Naput era profesora en las cátedras de Política de la Educación, Teoría Política e Historia de las Ideas, en las carreras de Ciencias de la Educación y Comunicación Social de la UNER. Además, se desempeñó como coordinadora de la carrera de Ciencias de la Educación, formando a varias generaciones de estudiantes entrerrianos.
Desde la Facultad de Ciencias de la Educación expresaron su profundo pesar y extendieron condolencias a familiares, colegas, amistades y compañeros de militancia sindical. Su deceso se produjo justo después de su activa participación en eventos universitarios en defensa de la educación pública.
En 2024, Naput obtuvo su jubilación y, en la sesión ordinaria del 17 de abril de ese año, recibió el reconocimiento del Consejo Directivo, así como de quienes compartían su equipo de cátedra e investigación.
Mirá también"Sin ley de presupuesto 2026, la universidad no podrá seguir funcionando", advirtió Mammarella tras el veto
La profesora se formó en la misma Facultad de Ciencias de la Educación donde luego enseñó. Su experiencia y compromiso la llevaron a coordinar la carrera entre 2009 y 2013, además de desempeñarse como consejera directiva. También dirigió proyectos de investigación y extensión sobre géneros, sexualidades, cine, política y educación, así como sobre políticas de formación universitaria.
Compromiso sindical y defensa de la universidad pública
Naput tuvo una activa militancia en el Sindicato de Trabajadores de la Docencia Universitaria (Sitradu) y en Conadu Histórica. El viernes 12 de septiembre participó de una conferencia de prensa y cacerolazo contra el veto a la Ley de Financiamiento Universitario convocado por el Frente Sindical Universitario.
También había asistido al Encuentro en Defensa de la Universidad Pública el 10 de septiembre en el Patio del Centenario, donde reflexionó sobre la situación del sistema universitario y compartió debates con colegas y estudiantes. Su compromiso con la educación pública y la formación de nuevas generaciones quedó plasmado hasta sus últimos días.
Colegas y estudiantes recuerdan a Naput como una docente apasionada, dedicada y comprometida con la formación integral de sus alumnos. “Era una guía académica y humana, capaz de inspirar a quienes compartían sus clases y proyectos”, sostienen desde la UNER.
El impacto de su fallecimiento se extiende más allá de la institución. Alicia Naput deja un legado en la educación entrerriana, no solo por su labor académica, sino también por su liderazgo en la defensa de los derechos de los trabajadores universitarios y la promoción de políticas inclusivas y equitativas en el sistema educativo.
Una vida dedicada a la formación y la investigación
Su trayectoria incluye la dirección de numerosos proyectos de investigación, participación en congresos nacionales y actividades de extensión que buscaban acercar la educación universitaria a la comunidad. Su capacidad de integrar teoría y práctica la convirtió en un referente de la Facultad de Ciencias de la Educación.
Además, su trabajo en políticas de género y sexualidades contribuyó a debates fundamentales dentro de la universidad, promoviendo la inclusión y el respeto en los ámbitos académicos. Su rol en la coordinación de carreras permitió que varias generaciones de docentes y comunicadores se formaran bajo su guía, reforzando su legado en la educación entrerriana.
Dolor y homenajes de la comunidad educativa
Tras la noticia, estudiantes y colegas compartieron su consternación en redes sociales y mensajes institucionales. “Su partida nos deja un vacío enorme, pero también un ejemplo de entrega y compromiso que permanecerá en la memoria de todos”, destacó un miembro del Consejo Directivo de la UNER.
El Sindicato de Trabajadores de la Docencia Universitaria y Conadu Histórica también expresaron su tristeza y reconocimiento por su lucha constante en defensa de la universidad pública. La combinación de su labor académica, sindical y social la convierte en un referente irremplazable para la comunidad educativa de Entre Ríos.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.