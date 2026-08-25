Después de una década, volvió a ser el turno de las Humanidades en los Premios Konex. La edición 2026 reconoce las trayectorias desarrolladas entre 2016 y 2025 y distingue a referentes de distintas áreas del pensamiento, la investigación y la producción intelectual argentina.
El turno de las Humanidades en los premios Konex: 100 referentes recibirán distinciones
Se entregarán los diplomas al mérito en 21 disciplinas del conocimiento. En Educación, hay 5 especialistas elegidos. De ese centenar, surgen los 20 Konex de Platino y el de Brillante. El de honor será para Beatriz Sarlo.
Los diplomas serán entregados el 8 de septiembre de 2026, en el Salón de Actos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA). Luego, en una segunda instancia prevista para el 10 de noviembre, se definirán las máximas distinciones de esta edición.
La elección de las Humanidades no ocurre todos los años. Los Premios Konex funcionan mediante un ciclo rotativo de 10 años, en el que cada año se distingue una rama diferente de la actividad nacional. Las Humanidades fueron premiadas anteriormente en 1986, 1996, 2006 y 2016, y vuelven a ocupar el centro de la escena en 2026.
Entre el centenar de distinguidos, hay 5 especialistas de renombre vinculados al campo de la Educación: Agustín Adúriz-Bravo, Sandra Carli, Myriam Feldfeber, Carolina Gandulfo y Carina Kaplan, quienes fueron seleccionados para recibir el Premio Konex-Diploma al Mérito en esa disciplina.
También se reconoce a personalidades en sociología, filosofía, lógica y filosofía de la ciencia, ética y bioética, estética, ciencias antropológicas, psicología, psicoanálisis, historia política, cultural e intelectual, historia económica y social, ciencias políticas, filosofía del derecho, en las distintas ramas del Derecho, macroeconomía y microeconomía, econometría y métodos cuantitativos y estudios de género.
Cómo funciona
Los Premios Konex fueron instituidos en 1980 con el objetivo de distinguir a personalidades e instituciones consideradas referentes de distintas áreas de la vida cultural y social del país, con la idea de que sus trayectorias funcionen como ejemplo para las nuevas generaciones.
El sistema comienza con la conformación de un Gran Jurado de 20 especialistas. En el caso de Humanidades 2026, la presidenta es Aída R. Kemelmajer de Carlucci y el secretario general es Pablo Gerchunoff. Entre sus integrantes también figura Horacio Rosatti.
El jurado divide la actividad premiada en disciplinas y selecciona, dentro de cada una, a las cinco trayectorias más destacadas. Esos cinco integrantes conforman un quinteto y reciben el “Diploma al Mérito”.
Después llega una segunda etapa: el Gran Jurado selecciona a una personalidad de cada quinteto. Así surgen los 20 Premios Konex de Platino. Entre esos premiados y las Menciones Especiales se elige, finalmente, al Konex de Brillante, máximo reconocimiento de la edición.
El de Honor para Beatriz Sarlo
El esquema contempla además el Konex de Honor, destinado a una figura fallecida de sobresaliente trayectoria, y el Konex Mercosur, que reconoce a una personalidad viva relevante de alguno de los países vinculados al bloque regional.
En esta edición, el Konex de Honor será para Beatriz Sarlo, mientras que el Konex Mercosur corresponderá al historiador uruguayo Gerardo Caetano. También habrá Menciones Especiales para la Asociación Argentina de Derecho Constitucional, CEDES, SADAF, Guillermo A. Calvo, Ricardo Gil Lavedra, Carlos Santiago Nino y Juan Carlos Torre.
La categoría de "Inolvidables" destacará a 10 personalidades fallecidas que recibieron el premio previamente: Mario Bunge, Emilio de Ípola, Jorge Dotti, Horacio Etchegoyen, Ernesto Garzón Valdés, Eva Giberti, Horacio González, Juan José Llach, José Nun y Juan José Sebrelli.
Género hace su estreno
La edición 2026 incorpora, además, Estudios de Género como nueva disciplina. Por eso, aunque algunas comunicaciones periodísticas hablan de 100 personalidades, la nómina publicada actualmente por la Fundación Konex contempla 21 disciplinas con cinco distinguidos en cada una, es decir, 105 Diplomas al Mérito. La lista oficial de la Fundación es la referencia para el detalle de los nombres.