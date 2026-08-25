El 8 de septiembre

El turno de las Humanidades en los premios Konex: 100 referentes recibirán distinciones

Se entregarán los diplomas al mérito en 21 disciplinas del conocimiento. En Educación, hay 5 especialistas elegidos. De ese centenar, surgen los 20 Konex de Platino y el de Brillante. El de honor será para Beatriz Sarlo.