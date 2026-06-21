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Distinción académica

Segundo Konex para Vigo

El jurista santafesino vuelve a integrar la nómina de destacados de la década y competirá en una de las categorías de Humanidades.

Rodolfo Vigo, catedrático y ex miembro de la Corte santafesina. Foto: Manuel FabatíaRodolfo Vigo, catedrático y ex miembro de la Corte santafesina. Foto: Manuel Fabatía
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El prestigioso catedrático santafesino Rodolfo Vigo recibirá su segundo premio Konex en el próximo mes de septiembre que este año comprende el rubro Humanidades. Está nominado en la categoría Filosofía del Derecho junto a Martín Diego Farrell, Paula Gaido, Ezequiel Monti y Eduardo Rivera López. Allí se reconocen a los cinco mejores profesionales de la década en esa especialidad.

La entrega de los diplomas a los reconocidos en todas las ramas será el próximo 7 de agosto y la ceremonia central un mes después en CABA.

Vigo viene de dictar una serie de charlas en Chile invitado por instituciones del derecho del país trasandino.

Entre las 21 listas de reconocimiento también figura la historia rosarina y docente de las universidades públicas santafesinas Marcela Ternavasio en Historia Política, Cultural e Intelectual.

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