Educación y salud

La UCSF abrió en Rosario la inscripción a la Especialización en Psicogerontología para 2026

La Universidad Católica de Santa Fe presentó en Rosario su Especialización en Psicogerontología. La propuesta busca formar profesionales para intervenir en el envejecimiento desde una mirada bio-psico-social y comunitaria.