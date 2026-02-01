Nuevas especializaciones de posgrado con enfoque social

En respuesta a demandas sociales y profesionales actuales, la Universidad Católica de Santa Fe (UCSF) lanza tres nuevas especializaciones de posgrado en 2026: Pastoral en Contextos Educativos, Comunicación Comunitaria y Psicogerontología. Con acreditación de Coneau, las inscripciones ya están abiertas.
Las carreras están impulsadas por el Departamento de Posgrado de la UCSF, bajo la dirección de la doctora Anabel Gaitán, quien destaca que estas carreras "son fruto de un largo proceso de diseño y aprobación, y nacen con la ilusión de devolver a la sociedad una formación que atienda problemáticas reales".
Las nuevas especializaciones se dictarán en modalidad virtual desde Santa Fe -en el caso de Pastoral y Comunicación- y de manera presencial en Rosario -para Psicogerontología-, ampliando así el alcance territorial de la universidad.
Las tres propuestas que la UCSF pone en marcha este año nacen de una misma convicción: atender problemáticas actuales desde un enfoque académico riguroso, pero también comprometido con la comunidad.
Anabel Gaitán (centro), directora del Departamento de Posgrado de la UCSF junto a alumnos de Ecuador. Crédito: Gentileza UCSF
Para una pastoral transformadora
Ante los desafíos de desigualdad y exclusión que enfrenta hoy la educación, la Especialización en Pastoral en Contextos Educativos aporta una mirada crítica y sinodal que profesionaliza la pastoral, y la vincula con la transformación social. Es una propuesta única en el país y dictada en modalidad 100% virtual.
"Queremos acompañar a quienes ya están trabajando en la pastoral, en parroquias, barrios desfavorecidos o escuelas con menos recursos, y brindarles herramientas para fortalecer su tarea", explica Gaitán.
Con tres semestres de duración y un Trabajo Integrador Final, la carrera articula aportes de la teología, las ciencias sociales y la filosofía. Está dirigida a graduados en humanidades y ciencias sociales. Busca jerarquizar el rol del pastoralista y contribuir a la elaboración de saberes específicos, reflexivos y académicos en torno a la pastoral educativa y su vínculo con las instituciones y quienes la habitan.
Comunicadores comprometidos
La Especialización en Comunicación Comunitaria, también virtual, responde a la necesidad de formar profesionales capaces de diseñar estrategias comunicacionales en organizaciones sociales y comunidades.
En tiempos de sobreinformación y discursos polarizados, la comunicación comunitaria se vuelve clave para promover prácticas participativas y éticas que impulsen el cambio social. "Nos interesa la comunicación con sentido social, que dé más herramientas frente a los desafíos actuales", explica Gaitán.
Con un año de duración y 400 horas de cursado, la propuesta está destinada a graduados en Comunicación, Periodismo y áreas afines. Su objetivo es formar profesionales capaces de diseñar estrategias comunicacionales en organizaciones sociales y comunidades, desde una mirada crítica, ética y comprometida con el desarrollo comunitario.
Posgrado pionero en Rosario
La tercera especialización abre camino en un área poco explorada: la Psicogerontología, que busca formar profesionales de la salud para intervenir, prevenir y promover un envejecimiento activo.
La relevancia es evidente, con más de un 15% de su población mayor de 60 años, Argentina atraviesa un proceso de envejecimiento poblacional acelerado. La demanda de especialistas en salud mental y acompañamiento de adultos mayores crece, y esta carrera viene a cubrir esta necesidad académica y profesional.
"Es el primer posgrado que desarrollaremos en la sede Rosario, y tenemos muchas expectativas. La psicología es una de las profesiones más demandadas y, específicamente en el área del adulto mayor, no había oferta de especializaciones en la región", destaca Gaitán.
La carrera tiene un año de duración y 540 horas de cursado presencial. La formación que brinda está especializada en la psicología del envejecimiento, desde un enfoque interdisciplinario e integral, y está dirigida a profesionales de la salud como psicólogos, médicos, terapistas ocupacionales, enfermeros, gerontólogos, entre otros.
Una apuesta por la sociedad
Las tres especializaciones, acreditadas por la Coneau, se suman a la oferta de posgrados de la UCSF con un claro objetivo: formar profesionales que no solo acumulen saberes, sino que los pongan al servicio de la comunidad.
"Son propuestas que atienden problemáticas afines a nuestro ideario educativo. Queremos que nuestros egresados sean agentes de transformación en sus ámbitos", concluye Gaitán.
Para consultas o inscripciones sobre estas propuestas, contactar al Departamento de Posgrado, de lunes a viernes de 9 a 19 h, al teléfono 342 4603030 - interno 121- o al WhatsApp +549 342 5141855. También por correo electrónico a [email protected], o visitando el sitio web www.ucsf.edu.ar/posgrados