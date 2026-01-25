Comunicación Social: de oficio a profesión

En la era de la hiperconectividad, la comunicación se volvió omnipresente: atraviesa todos los ámbitos y momentos. Lo que antes era intuición y oficio, hoy exige formación y responsabilidad. Influencers y generadores de contenido conviven con profesionales en un ecosistema que se diversificó más allá del periodismo: política, empresas, organizaciones y educación demandan estrategias comunicacionales.
"Durante años la comunicación y el periodismo fueron una cuestión de oficio y experiencia. Hoy, la complejidad del ecosistema mediático nos exige algo más que intuición: nos exige formación. La profesionalización es una responsabilidad ética que asegura rigor, pensamiento crítico y capacidad de leer el mundo para poder contarlo", afirma María Milagros Vigil, decana de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Católica de Santa Fe.
Advierte que "las redes sociales y los medios están plagados de actores que no están formados en la profesión del comunicador. Y eso se nota. Necesitamos mejorar la calidad de contenidos y eso se logra solamente con profesionalización".
"La demanda de perfiles especializados crece porque cada vez más organizaciones, instituciones y emprendimientos requieren la mirada experta y la planificación estratégica de un comunicador para entrar en contacto con públicos, identificar objetivos y transmitir identidad a través de mensajes significativos", reflexiona Vigil, licenciada en Comunicación Social egresada de la UCSF.
María Milagros Vigil, decana de la Facultad de Filosofía y Humanidades en el Encuentro Nacional de Carreras de Comunicación. Gentileza UCSF
Un cruce de caminos
Un ámbito que comienza a requerir perfiles de comunicación son las instituciones educativas. Desde su puesto actual en una escuela con nivel inicial, primario y secundario, Gina Franzini aporta una experiencia concreta de institucionalización y crecimiento del área de comunicación: "Si bien antes había una persona a cargo, en 2023 comenzamos a formar un equipo integrando perfiles diversos, dentro de una red más amplia que apuesta fuerte por la comunicación".
Actualmente, su tarea combina comunicación interna -mejorando flujos entre áreas, roles y niveles educativos- y comunicación externa: redes, WhatsApp institucional, la recuperación de la página web con noticias y un newsletter mensual que profundiza los lineamientos pedagógicos de cada actividad. El desafío es claro: seguir posicionando la comunicación del colegio, y mejorarla en sus dos dimensiones.
"Lo más interesante de nuestra profesión es que te permite insertarte en diferentes ambientes y espacios", reconoce Franzini, quien egresó de la licenciatura en Ciencias de la Comunicación de la UCSF en el año 2014. Confiesa que haber descubierto el punto en común entre comunicación y educación es lo que realmente le apasiona y la motiva a crecer profesionalmente día a día.
Formar una mirada sensible
La licenciada Lía Masjoan comenzó su carrera profesional a partir del programa de pasantías de la UCSF con El Litoral cuando aún cursaba sus estudios en la Católica. Con 25 años en el medio periodístico, remarca la necesidad de la capacitación constante, a través de charlas, congresos y, en su caso, una maestría en innovación en periodismo. "Como los médicos y abogados se actualizan, nosotros también frente a la transformación tecnológica y ahora frente a la inteligencia artificial", asegura.
Su experiencia en coberturas críticas le enseñó que "el periodismo puede agravar el daño, pero también puede ser una excelente herramienta para aportar al bien común cuando se trabaja a conciencia, con buena voluntad y valores claros".
En el presente, su rol en comunicación institucional y política la desafía a acercar políticas públicas a la ciudadanía, articulando el primer ámbito de participación -el Concejo Municipal- con las tensiones propias de la vida democrática. En los distintos roles, apostar por la formación, en palabras de Vigil, es "prepararse para intervenir con responsabilidad, sensibilidad y compromiso social en la conversación pública".
Estudiantes de Ciencias de la Comunicación durante sus prácticas en el Complejo Multimedial de la UCSF. Gentileza UCSF
Anticiparse, resolver y crear equipo
Matías Berlincourt, comunicador egresado de la Universidad Católica de Santa Fe y cofundador de la Agencia Mediática, orientó su carrera hacia el diseño y ejecución de estrategias de marketing y comunicación. La firma surgió entre 2011 y 2012, en un momento en que había muy pocos profesionales dedicados a la publicidad digital. "Vimos una oportunidad real de aportar valor a comercios y empresas mostrándoles que podían usar esa plataforma como una manera de conectar con sus públicos", recuerda.
Hoy, Mediática se define como una agencia digital con enfoque híbrido: "Trabajamos con mirada 360°, integrando lo físico y lo digital sin barreras", afirma. Desde su lugar como director de planificación y creatividad, combina estrategia, iteración y construcción de cultura interna: "Lo que más disfruto del día a día es anticipar lo que viene, nutrir a los equipos y ver cómo las ideas que generamos ayudan a resolver problemas reales y a impulsar el crecimiento de las marcas con las que trabajamos", confiesa.
En expansión
Todas las voces convergen en un mismo punto: hay nicho para comunicadores porque la comunicación atraviesa todos los ámbitos, pero no basta con hacer: hay que hacer bien. La proliferación de carreras de grado y posgrados en comunicación -especializaciones, maestrías y doctorados- acompaña esta expansión, permitiendo acotar y profundizar la práctica profesional hacia campos específicos: comunicación política e institucional, periodismo e innovación, branding y performance, educación y estrategias de contenidos.
La profesionalización es, en última instancia, una decisión ética y estratégica. Eleva estándares, ordena procesos, mejora la calidad de los mensajes y fortalece el vínculo con las audiencias.
"En la UCSF, asumimos ese compromiso: formar comunicadores capaces de leer críticamente la realidad, planificar con inteligencia, crear con sentido y servir al bien común", expresa la licenciada Vigil.
La Universidad Católica de Santa Fe lleva más de 30 años formando comunicadores, y cuenta con un plan de estudios renovado y adaptado a las tendencias y necesidades del ecosistema mediático actual. Con un título intermedio de Tecnicatura en Periodismo y Comunicación y una propuesta de cursada híbrida que combina clases presenciales y virtuales, se configura como una propuesta atractiva y sólida de formación profesional frente a las demandas actuales. Ofrece también la Licenciatura en Medios Digitales, un ciclo de complementación para quienes cuentan con formación terciaria o superior de base.
Las inscripciones para el 2026 están abiertas. Para mayor información, visitar la web www.ucsf.edu.ar, o consultar al correo [email protected].