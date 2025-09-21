La Psicomotricidad en Argentina: una disciplina en expansión

Aunque históricamente asociada al ámbito de la discapacidad, la Psicomotricidad es una disciplina que ha ampliado sus horizontes hacia la prevención y el acompañamiento en todas las etapas de la vida. En este contexto de crecimiento y consolidación, la formación universitaria brinda la posibilidad de fortalecer el conocimiento y ampliar las posibilidades laborales en los ámbitos educativo, sanitario y comunitario.
Con más de siete décadas de historia, en Argentina hoy se multiplican los espacios de formación y se diversifican las prácticas. "Sin embargo, aún persiste el desafío de lograr una ley nacional que regule y homologue el ejercicio profesional en todo el país, así como el de visibilizar su impacto más allá de las infancias", explica la magister Patricia Turello, directora de la Licenciatura en Psicomotricidad de la Universidad Católica de Santa Fe (UCSF).
Es así que muchos psicomotricistas se encuentran en la búsqueda de una capacitación con un plan de formación que respete la especificidad de la disciplina y orientado al ámbito propio de trabajo, a partir de una formación de grado articulada y coherente con la formación de base.
En respuesta a esto, la UCSF ofrece desde 2021 la Licenciatura en Psicomotricidad, un Ciclo de Complementación Curricular en Psicomotricidad que se destaca por su modalidad 100% virtual y asincrónica, permitiendo que estudiantes de todo el país accedan a la formación sin necesidad de trasladarse. "Esta propuesta permite conciliar el estudio con la vida laboral y familiar, lo que la hace especialmente valiosa para quienes ya están trabajando en el campo", señala Turello, sobre la carrera que ya cuenta con más de 50 egresados.
Con un abordaje y una visión global del ser humano, incidiendo en la relación consigo mismo y con el entorno, la carrera abre el campo de acción a los ámbitos de salud, educación y comunidad, con tareas de promoción, prevención y terapia.
Un valor diferencial
Uno de los aspectos más valorados por quienes cursan la carrera es el acompañamiento cercano y personalizado que brinda el equipo docente y profesional de la UCSF. Esto requiere un trabajo activo y continuo para sostener ese vínculo, entendiendo que la modalidad virtual requiere estrategias específicas para garantizar la presencia y el seguimiento.
"La comunicación es 100% virtual, por eso con los tutores estamos atentos, acompañando desde distintos lugares, manteniendo y actualizando la información que necesitan tener los estudiantes a través de los foros o mensajes", explica la licenciada Mariana Ferrando, tutora académica de la carrera. Además, se proponen actividades que facilitan la habituación al entorno virtual, el uso de la biblioteca, el acceso a recursos y la comprensión de los requerimientos académicos.
Ferrando destaca la constante búsqueda de mejoras por parte del equipo, teniendo en cuenta la sobreabundancia de información que existe actualmente. "Compartimos pantalla, les mostramos dónde pueden encontrar cada recurso, explicamos cómo es la modalidad del cursado, cómo son los requerimientos, etc", detalla.
El intercambio con los estudiantes se vuelve muy personalizado, generando vínculos reales a pesar de la distancia. "Se van generando otras formas de estar presente en la virtualidad, y en algunos casos se transforma en un ida y vuelta de mucha cercanía", afirma. Ya en las etapas finales del cursado, especialmente en la elaboración del trabajo final, el acompañamiento se intensifica. "Estamos muy atentos y, por supuesto, nos ponemos súper felices cuando se van cerrando etapas", comparte Ferrando.
Acompañamiento y cercanía
Desde la carrera se promueve el trabajo grupal en todas las materias, como parte de una estrategia pedagógica que busca desarrollar habilidades fundamentales para el ejercicio profesional. "La actividad del psicomotricista tiene que ver con el trabajo con otros. Entonces, esto de generar espacios, tiempos, modos de comunicarse y establecer acuerdos también ayuda mucho", explica Ferrando.
"Es una satisfacción enorme acompañar los procesos de los estudiantes. Sé de la oportunidad gigante que es para muchos de ellos poder acceder a un título de nivel superior de grado. Hay varios que hace muchos años se dedican a la Psicomotricidad y que esto surge como una opción de superación porque en otros lugares del país quizás nunca hubieran tenido esta posibilidad de no ser por esta carrera", concluye.
En general, los estudiantes destacan el acompañamiento recibido como uno de los pilares de su experiencia formativa. La cercanía del equipo docente, la disponibilidad para resolver dudas y la construcción de una comunidad educativa activa y comprometida son aspectos que se repiten en las valoraciones de quienes transitan la carrera.
Flexible y de calidad
Destinado a egresados de tecnicaturas afines de al menos 1.500 horas y dos años de cursado, el ciclo tiene una duración de dos años más el tiempo que demande la elaboración del trabajo final. Su enfoque humanista e integral, característico de la UCSF, pone a la persona y sus circunstancias en el centro del proceso formativo.
El plantel docente, conformado por profesionales altamente especializados, con sólida experiencia disciplinar y constante actualización, será el encargado de acompañar este trayecto, en que los alumnos lograrán articular su título de técnicos con uno de licenciados. Esta carrera, íntegramente teórica, permite complementar las horas cursadas y aprobadas durante la formación técnica, para alcanzar el título universitario de Licenciatura en Psicomotricidad; requisito válido para presentar frente al Registro Nacional de Prestadores de la Superintendencia de Servicios de Salud de la Nación.
Con validez nacional y una sólida proyección laboral en los ámbitos educativo, sanitario y comunitario, la Licenciatura en Psicomotricidad de la UCSF se posiciona como una opción académica de excelencia para quienes desean fortalecer su perfil profesional en una disciplina que no deja de crecer.
