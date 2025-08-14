Este jueves por la noche

Sadop rechazó por amplia mayoría la propuesta salarial y anunció acciones de protesta

Con el 97% de los votos, la asamblea de delegados gremiales del Sindicato Argentino de Docentes Privados (Sadop) resolvió rechazar la propuesta salarial presentada por el Gobierno provincial y avanzar en un plan de lucha con distintas actividades en el territorio santafesino. La decisión se comunicó este jueves por la noche, cerca de las 20.