Unos 6 mil estudiantes participaron de los encuentros de teatro y música de la escuela Nacional
Entre aplausos y emociones compartidas, la institución volvió a reafirmar su lugar como espacio de encuentro y expresión artística, en dos eventos que lleva adelante desde hace cuatro décadas. La premisa: dar la palabra y mostrar el talento de los chicos.
42 años ininterrumpidos se lleva haciendo el encuentro de teatro escolar. Gentileza: Escuela
Con 42 años de historia, el Encuentro Santafesino de Teatro Estudiantil, y el Encuentro de Jóvenes Músicos y Cantores "José Echagüe" -en su 38° edición en este caso- reunieron en la ciudad de Santa Fe a alumnos de toda la provincia en jornadas de expresión artística y participación. La Escuela Secundaria N° 440 "Nacional Simón de Iriondo" volvió a ser epicentro de estos dos eventos culturales estudiantiles que se llevaron a cabo entre la semana pasada y este martes en el Centro Cultural Casa España.
Ambas propuestas convocaron a miles de chicos y chicas de distintas localidades, en una experiencia que pone el acento en la creatividad, la inclusión y la palabra como herramienta colectiva.
"Del Encuentro Santafesino de Teatro Estudiantil participaron alumnos de distintas escuelas, tanto de gestión pública como privada. Este año nos acompañaron 32 instituciones de toda la provincia: desde Reconquista, Villa Minetti, Rafaela, San Javier, Monte Vera, Sauce Viejo", contó la coordinadora Lucía Cánepa.
Los alumnos despliegan toda su creatividad en obras de su propia autoría. Gentileza: Escuela
"La característica es el valor democrático de la palabra, porque son los chicos los que eligen la obra. No hay una temática impuesta: cada grupo elige lo que quiere contar, y eso nos permite conocer distintas miradas sobre la realidad que interpela a los adolescentes de hoy", destacó.
La convocatoria se mantiene abierta y plural. "No ponemos ningún tipo de filtro ni límite. Participan escuelas públicas, privadas, religiosas y también centros de día con chicos con discapacidad. Es muy valioso ver el respeto del público hacia sus obras y cómo ellos se sienten reconocidos y valorados cuando suben al escenario".
Al hacer un balance del encuentro teatral, Cánepa indicó que "tuvimos 720 chicos que participaron como actores, sonidistas o escenógrafos, y unos 6.000 espectadores. Trabajamos con la sala llena durante todas las jornadas". Y agradeció especialmente al Ministerio de Cultura por facilitar el espacio de Casa España para la realización del evento.
Pasó gran cantidad de chicos por el Casa España, donde se hicieron los encuentros. Gentileza: Escuela
"Somos una escuela pública y sostenemos estos encuentros desde hace 42 años, con mucho esfuerzo. Lo hacemos porque creemos en el valor de la educación como pilar de la sociedad, una educación amplia y para todos", subrayó.
El turno de la música
El cierre de las actividades fue el Encuentro de Jóvenes Músicos y Cantores "José Echagüe", nombre que homenajea al recordado docente y creador de la propuesta por los años '80. "Fue un profesor muy comprometido con la música y la educación, por eso desde el 2013 se puso su nombre al encuentro", explicó el profesor Norberto Gambino, coordinador del evento que tuvo lugar este martes.
Participaron 15 escuelas en las actividades musicales. Gentileza: Escuela
"En esta edición participaron 15 escuelas de Rosario, Laguna Paiva, Santo Tomé y Santa Fe, con repertorios elegidos por los propios estudiantes", aportó Gambino.
"Se vio una gran diversidad de géneros, desde el folclore hasta el rock nacional. Cada grupo le dio su impronta y generó una circulación de música muy rica, donde los chicos interpretaron canciones con las que se sienten identificados", añadieron los organizadores.
