Del 16 al 21 de agosto

Santa Fe vuelve a ser capital del arpa con la 8ª Academia Internacional

La ciudad recibirá a estudiantes, docentes y concertistas de distintos puntos del país y del exterior. La prestigiosa arpista francesa Christine Icart encabezará una edición que combinará conciertos gratuitos, clases magistrales, talleres, conferencias y espacios de intercambio, consolidando a Santa Fe como un polo de formación internacional para este instrumento.