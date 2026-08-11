Santa Fe volverá a convertirse en un punto de referencia para la formación musical con la realización de la 8ª Academia Internacional de Arpa de Argentina, que se desarrollará entre el 16 y el 21 de agosto.
Santa Fe vuelve a ser capital del arpa con la 8ª Academia Internacional
La ciudad recibirá a estudiantes, docentes y concertistas de distintos puntos del país y del exterior. La prestigiosa arpista francesa Christine Icart encabezará una edición que combinará conciertos gratuitos, clases magistrales, talleres, conferencias y espacios de intercambio, consolidando a Santa Fe como un polo de formación internacional para este instrumento.
Organizada por la Asociación Civil Amigos del Arpa, la propuesta reunirá a estudiantes, docentes, investigadores y concertistas en una intensa agenda de actividades académicas y artísticas que tendrá como escenario principal al Liceo Municipal “Antonio Fuentes del Arco”.
La edición 2026 contará como maestra invitada con la reconocida arpista y pedagoga francesa Christine Icart, cuya presencia permitirá a estudiantes argentinos y de otros países acceder a una instancia de perfeccionamiento de nivel internacional sin necesidad de trasladarse a los grandes centros de formación musical.
Pero la Academia propone mucho más que clases magistrales. Durante seis días habrá conciertos, talleres, conferencias, recitales y mesas de intercambio que buscarán fortalecer una comunidad artística en torno al arpa y ampliar las oportunidades de formación desde el Litoral argentino.
Democratizar el acceso a la excelencia
La Academia Internacional de Arpa surgió a partir de una pregunta tan sencilla como ambiciosa: cómo garantizar que un niño o un joven del interior del país pudiera acceder a una formación de excelencia sin que la distancia o los costos fueran un obstáculo.
Esa inquietud impulsó a la arpista, investigadora y docente Marcela Méndez a desarrollar un proyecto que invirtiera la lógica habitual: en lugar de que los estudiantes viajaran hacia los grandes centros internacionales, acercar esos maestros y esas oportunidades a Santa Fe.
La iniciativa tomó forma con la creación de la Asociación Civil Amigos del Arpa en 2018 y celebró su primera Academia Internacional en 2019. Desde entonces se consolidó como uno de los principales espacios de encuentro para arpistas de Argentina y América Latina.
El objetivo va más allá de organizar un curso anual. La propuesta apunta a construir una comunidad integrada por estudiantes, docentes, intérpretes e investigadores, favoreciendo el intercambio entre generaciones y promoviendo el crecimiento del instrumento mediante nuevas cátedras, repertorios, oportunidades escénicas y vínculos internacionales.
Maestra internacional
La figura central de esta edición será Christine Icart, una de las referentes europeas de la enseñanza del arpa. Formada en el Conservatorio Superior de París, obtuvo importantes premios internacionales y desarrolló una extensa carrera como solista, música de cámara e integrante de diversas orquestas europeas.
Su actividad docente ocupa un lugar central en su trayectoria: actualmente es profesora de arpa y música de cámara en Musikene, el Centro Superior de Música del País Vasco, además de desarrollar una intensa labor pedagógica en Francia y participar regularmente como jurado en concursos y conservatorios internacionales.
Su regreso a Santa Fe, luego de una participación anterior especialmente valorada por los estudiantes, permitirá profundizar aspectos técnicos, interpretativos y musicales vinculados con la construcción de una identidad artística propia.
Formación y conciertos
La Academia comenzará el domingo 16 de agosto, a las 18, con un concierto inaugural en la Casa de la Cultura. Allí, Christine Icart compartirá escenario con el violinista santafesino Juan Pablo Arizpe, interpretando obras de Astor Piazzolla, Henriette Renié, Jules Massenet y Camille Saint-Saëns. La entrada será libre y gratuita.
Las actividades pedagógicas se desarrollarán entre el 18 y el 21 de agosto en el Liceo Municipal “Antonio Fuentes del Arco”, con un programa que incluirá clases magistrales diarias encabezadas por Christine Icart, además de talleres especializados y recitales abiertos al público.
El martes 18 habrá un workshop dedicado a estrategias de estudio, memorización y preparación para concursos, una conferencia de Marcela Méndez sobre la tradición arpística italiana y su influencia en el Río de la Plata, y un recital de Florencia Arizpe David.
El miércoles 19 continuará el trabajo en masterclasses y se realizará el taller “El arpa en la orquesta juvenil y la profesionalización”, a cargo de Valentina Venturini Masat y Florencia Arizpe, seguido por un recital con Victoria Cozzi, Florencia Gugliotta y Florencia Rodríguez.
La programación del jueves 20 incluirá un taller de mantenimiento del arpa dictado por María Victoria Cozzi y el recital de los ganadores del Concurso Elena Carfi 2025.
Finalmente, el viernes 21 se llevará a cabo una mesa redonda sobre formación y desarrollo profesional moderada por Florencia Arizpe, antes del concierto y la ceremonia de clausura que pondrán fin a la octava edición.
Un espacio que deja huellas
A lo largo de sus distintas ediciones, la Academia recibió a destacados maestros provenientes de Argentina, América Latina, Estados Unidos y Europa, entre ellos Elizabeth Hainen, Rita Costanzi, Jacquelyn Bartlett, Marcella Carboni, Lucrecia Jancsa, Cecilia Pacheco y la propia Christine Icart, conformando una red internacional que hoy posiciona a Santa Fe como uno de los principales centros de formación arpística de la región.
Para sus organizadores, el verdadero impacto del encuentro no termina con el cierre de cada edición. Se refleja en los estudiantes que descubren una vocación, en quienes continúan estudios superiores, en nuevos docentes, investigaciones y proyectos artísticos que nacen a partir de esos días de intercambio.
Con esa convicción, la Academia vuelve a apostar por una idea que atraviesa toda su historia: demostrar que el talento puede surgir en cualquier lugar y que la excelencia artística también puede construirse desde el interior del país, generando oportunidades, vínculos y conocimiento con proyección internacional.