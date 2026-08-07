El segundo fin de semana de agosto incluye una intensa agenda. Durante tres días, la ciudad abre una programación con figuras de alcance nacional, festivales, estrenos teatrales, propuestas para las infancias y mucha actividad musical en salas, centros culturales y espacios independientes.
La agenda cultural del fin de semana reúne rock, folclore, bronces y teatro independiente
Raly Barrionuevo, La Beriso, A.N.I.M.A.L. y Trombonanza forman parte de una programación muy amplía, que alcanza a los principales escenarios de la ciudad. El detalle día por día.
La grilla reúne nombres como A.N.I.M.A.L., La Beriso, Raly Barrionuevo y The Beats, junto con una nueva edición de Trombonanza. Al mismo tiempo, el teatro, la danza, el humor y las artes visuales amplían una oferta que invita a recorrer distintos escenarios de la ciudad.
A continuación, un recorrido por las principales actividades para disfrutar del viernes 7 al domingo 9 de agosto.
Viernes 7 de agosto
Camionero a las 21 en Demos
El reconocido dúo bonaerense presenta oficialmente su tercer disco de estudio, "Pruebas de contacto". Fieles a su sonido crudo, el proyecto comandado por Joan Manuel Pardo (voz y guitarra) y Santiago Javier Luis (batería) entrega una obra de contrastes marcada por la potencia eléctrica, el garage rock, el blues y la nostalgia rutera.
"Ríe Litoral" a las 21 en el Foro Cultural de la UNL
Durante los viernes de agosto, el Foro Cultural UNL será sede de la primera edición de este ciclo, que reunirá espectáculos de clown, teatro, circo y comedia, además de una propuesta de formación abierta a la comunidad. La apertura será con "El Gran Merlot presenta el truco de la mujer sin cabeza", de la compañía Kachivachis.
Conciertos de Trombonanza desde las 15 en distintos espacios
A las 15, a las 16.40 y a las 17, habrá recitales en el Paraninfo de la UNL. A las 21, en el Centro Cultural Provincial, tendrá lugar un concierto a cargo de profesores y participantes del encuentro junto a la Orquesta Sinfónica Provincial de Santa Fe.
A.N.I.M.A.L a las 20 en Tribus
El grupo festeja los 30 años de "El Nuevo Camino del Hombre" con un show único. Editado en 1996, marcó un antes y un después en su carrera. Desde las 23.59 habrá trasnochecon lo mejor del metal nacional e internacional de la mano de Pogo Hits edición heavy.
Muestra Blap Pop Up a las 19 en el MAC UNL
El Museo de Arte Contemporáneo de la UNL presenta esta muestra de arte contemporáneo para las infancias, una exhibición que invita a niñas y niños a vivir el museo como un espacio para crear, imaginar y experimentar.
"In Voce en Concierto" a las 20.30 en Rivadavia 2871
La propuesta invita al público a disfrutar de una noche especial, con un repertorio de música popular cuidadosamente preparado, arreglos corales originales y músicos invitados que acompañarán al coro en un espectáculo pensado para emocionar, sorprender y compartir la música.
Magdalena Matthey a las 21 en El Solar de las Artes
En un concierto a solas con su guitarra, la cantautora chilena nos invita a recorrer la ruta de sus 30 años en la música: la intimidad y profundidad de los sonidos propios, su contribución con el cancionero popular y su compromiso con la fusión de raíz latinoamericana.
Homenaje a Gustavo Cerati a las 20.30 en Stanley
Los Farry llegan con un show homenaje a Gustavo Cerati, recorriendo las canciones que marcaron una generación.
Sábado 8 de agosto
Break Show Dance a las 21 en la Sala Marechal del Teatro Municipal
Es una experiencia inmersiva con coreografías originales y animaciones en pantalla. Dirección coreográfica de Maximiliano Leffe y Brenda Basílico.
La Beriso a las 21 en Lemon Arena
La banda llega con las canciones que marcaron su historia en un show donde la energía será la protagonista.
"Padre Pedro" a la 21 en Nuevo LOA
Con una combinación de humor, intriga y emoción, la obra invita al espectador a involucrarse progresivamente en los conflictos de sus personajes, cuestionando certezas y tomando partido frente a una realidad siempre cambiante.
Los Gastro, Taxiclan y Tenemos que Hablar a las 21 en Demos
El programa A los Ponchazos festeja una década al aire con un festival. La noche contará con música en vivo de Los Gastro, Taxiclan y Tenemos que Hablar, además de la propuesta gastronómica habitual.
Conciertos de Trombonanza a las 11.30 y a las 21 en la Escalinata del Teatro Municipal y en Rivadavia 2871
Por la mañana, actuarán todos los participantes y profesores del encuentro, con la Zillertal Orchester como grupo invitado. Por la noche, el concierto contará con la Santa Fe Jazz Ensamble y la participación de destacados solistas internacionales.
"El escritor de todas las cosas" a las 21 en Luz y Fuerza
A lo largo de un monólogo cargado de humor, lucidez y emoción, la obra protagonizada por Darío Grandinetti explora el poder ambiguo de las palabras: escribir puede herir, separar, matar simbólicamente; pero también puede consolar, acompañar y, a veces, salvar.
"El contorno de lo invisible" a las 21 en el Foro Cultural de la UNL
Obra de la Comedia UNL 2026, creación de la Compañía CabezAbajo dirigida por Ana Municoy y Nati Fessia, que articula circo contemporáneo, clown y teatro de sombras en una propuesta destinada a todo público.
La peña de La Casa a las 20 en La Casa de Adelante
Srta. Miraflores y Pato Fornillo compartirán sus canciones y nuevas versiones. Además, los participantes de los talleres prepararon sorpresas.
The Beats a las 21 en Hub
El grupo presenta “A través del tiempo” la obra teatral-musical que utiliza la única colección completa que existe a nivel mundial de los instrumentos y amplificadores originales que utilizaban Los Beatles.
Muestra de tambores a las 21 en El Solar de las Artes
Hará su presentación el grupo actual que asiste y conforma El Taller de percusión de Guinea, que se realiza semanalmente en el Solar de las Artes, un espacio para aprender ritmos tradicionales de “una forma muy energética”.
Noche Rockstar a las 21 en Tribus
La Noche Rockstar regresa a Tribus con los shows de Supersonic (Tributo a Oasis) y Suite D (Tributo a System of a Down). La entrada es libre y gratuita. En el trasnoche, se presenta Agu Ávila.
"Algo tenemos que hacer" a las 21 en Valeri Montrul
Dos amigas en crisis económica idean distintas alternativas para salir adelante. Desopilante comedia con dirección de Silvia Broggini.
Domingo 9 de agosto
Raly Barrionuevo a las 21 en Tribus
El músico presentará su nuevo trabajo, "El camino de Solgo", una obra que marca su regreso a las composiciones inéditas con un necesario período de maduración, silencio y búsqueda interna.
"Moscateros" a las 20.30 en LOA
La obra escrita y dirigida por Federico Kessler incluye humor absurdo, aventuras y una sátira sobre el poder. Todo eso en una propuesta que dialoga con el presente a través de una historia ambientada en la Francia del siglo XVII.
"Rojo - blanco" a las 21 en Valeri Montrul
Una pareja de jóvenes que conviven. Él se encuentra en una realidad y la alternativa de quedarse en la misma o bien lograr superarla.
"Las cosas maravillosas" a las 19 en Nuevo LOA
Hacer "una lista de todas las cosas maravillosas que hay en el mundo. Todo aquello por lo que vale la pena vivir". Con un gran sentido del humor y una historia conmovedora, la obra es una invitación a construir colectivamente una mirada luminosa de la vida.
"De novela: un culebrón concertante" a las 21.30 en Rivadavia 2871
Un espectáculo para homenajear la música y el universo sonoro de las grandes telenovelas argentinas. Idea original y voz solista: Andrea Eletti.
"Una otra yo" a las 17 en el Centro Cultural Provincial
Una artista, agotada por la precariedad laboral y la necesidad de adaptarse a un mundo cada vez más automatizado, decide crear un avatar capaz de cumplir con todas las exigencias del mercado.
"Jazz en el Foyer" a las 20 en el Centro Cultural Provincial
En el marco de las celebraciones por su 46° aniversario, el Centro Cultural Provincial, en coproducción con La Brava Producciones, presenta este ciclo. El segundo encuentro estará a cargo del quinteto Señor Swing.
Los Lirios a las 21 en Rivadavia 2871
El show, titulado "Sesión 4D – La historia", consistirá en una grabación en vivo celebrando más de cuatro décadas de trayectoria musical junto a artistas invitados sorpresa.