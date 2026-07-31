La ciudad de Santa Fe le da la bienvenida al mes de agosto con un fin de semana en el que la cultura se desglosa en todas sus formas posibles. Del viernes 31 de julio al domingo 2 de agosto, será escenario de recitales, producciones teatrales, muestras de arte, peñas, ciclos de jazz y humor.
Agosto "levanta el telón" en Santa Fe: la agenda cultural del fin de semana
Las Pastillas del Abuelo, Hernán Piquín, el Oficial Gordillo, teatro, arte, humor y propuestas gratuitas forman parte de una grilla que invita a recorrer la ciudad de punta a punta.
El regreso de Las Pastillas del Abuelo, el homenaje de Hernán Piquín a Soda Stereo, el Oficial Gordillo, las propuestas independientes y una nutrida programación gratuita integran una agenda que invita a salir y encontrarse con los espacios culturales.
Si todavía no decidiste qué hacer este fin de semana en Santa Fe, acá encontrás todas las opciones, día por día.
Viernes 31 de julio
Las Pastillas del Abuelo a las 21 en el Estadio Cubierto del Club Unión
El grupo vuelve a Santa Fe para ofrecer un show único, en una noche que promete reunir canciones, historia y una energía inconfundible que convierte cada recital en un ritual. “El espectador será parte de una experiencia única en la que también podrá disfrutar de los temas de su último álbum de estudio”, adelantaron desde la producción.
Hernán Piquín a las 21 en Luz y Fuerza
En la obra titulada "Me verás volver", el artista propone una experiencia emotiva en la que la danza, la música y la narrativa se unen para dar forma a relatos universales. En esta oportunidad, rinde homenaje a la música de Soda Stereo.
"Encerrados, de esta salimos mejores" a las 21 en LOA
Es una típica comedia argentina de autoría de los periodistas santafesinos Juan Manuel Berlanga y Maximiliano Ahumada, que debutan en la dramaturgia en un texto con influencias de la realidad socio cultural del presente del país. La dirección general es de Hernán Rosa.
"Yepeto" a las 21 en Rivadavia 2871
En este clásico de Tito Cossa, Roly Serrano interpreta a un profesor de literatura que recibe al novio de su alumna, quienes comparten un vínculo de admiración y deseo por ella. A través de sus conversaciones, la obra analiza la relación entre el saber y la belleza, la juventud y la experiencia.
Plano Austral, Vale Vanni y Los Caídos del Umbral y Andrómeda a las 21 en Demos
Una grilla que reúne a tres propuestas de la escena emergente local. Plano Austral cruza el rock con la psicodelia, el jazz, el post-punk y los ritmos latinoamericanos. Vale Vanni y Los Caídos del Umbral es una propuesta de rock-pop alternativo e instrumental. Andrómeda está integrado por cuatro mujeres que “conjuran la catarsis del rock alternativo”.
Inaugura la muestra "Los mapas del musivario" a las 20 en Cauces
La propuesta del artista plástico y arquitecto santafesino Ricardo Robles explora la confluencia entre pintura, cartografía y realidad virtual. La velada contará con la curaduría de Lucas Bizzotto e incluirá una intervención musical en vivo a cargo del Dúo Kawano & Verona junto al trío Pampa Noir.
Activación de la muestra "Descubrimiento inesperado en Santa Fe" a las 19 en el Colegio de Arquitectura y Urbanismo
Es una invitación a descubrir el universo creativo de Pepe Games. El artista compartirá los temas que lo inspiran, las técnicas que utiliza y las historias que acompañan algunas de sus obras.
Peña Trasfoguero a las 21 en El Solar de las Artes
Una invitación al encuentro para compartir la música, la danza y el abrazo peñero, celebrando la alegría de vivir en una noche de folklore y comunidad con el corazón encendido. Es un evento organizado por el Instituto Artiguista de Santa Fe.
Evento solidario de danza y música a las 20 en Universidad Católica de Santa Fe
Se realizará un evento solidario de música y danza con la actuación de Patricia Barrionuevo, Luis Córdoba, Pablo Ayala y Ballet Mi Terruño. Tendrá lugar en el Aula Magna de la Universidad Católica (Echagüe 7151).
Sábado 1 de agosto
Break Show Dance: Tributo a Backstreet Boys a las 21 en la Sala Marechal del Teatro Municipal
Es una experiencia inmersiva con coreografías originales y animaciones en pantalla, con un ensamble de 22 artistas en escena para una noche a puro pop y nostalgia. Dirección coreográfica: Maximiliano Leffe y Brenda Basílico.
"Maldita felicidad" a las 21 en Rivadavia 2871
Pablo Echarri y Paola Krum, una de las parejas más queridas y recordadas de la ficción nacional vuelve a reunirse en teatro bajo la dirección de Daniel Veronese.
Música en el Mercado a las 17 en el Mercado Progreso
Será el turno de: Uki (Santa Fe), Amalgama Zero (Santa Fe), Space Jam Trío (Santa Fe) y Luana Noa (Rosario). Habrá patio gastronómico. Entrada libre y gratuita.
"Rojo y blanco" a las 20.30 en Valeri Montrul
Un joven convive con su pareja, atravesando una ausencia, en un proceso donde debe definir quedarse en ese estado o volver a su vida cotidiana. Actúan Azul Kowal y Nicolás Decarlini. Dramaturgia de Laura Peña.
"Viejas Locas X F y A" a las 21 en Tribus
La propuesta actual de Viejas Locas por Fachi y Abel es un viaje directo a la nostalgia del rock barrial de los años 90, que funciona como un homenaje enérgico y respetuoso al legado que construyeron junto a "Pity" Álvarez.
"Gordillo 20 años + 1" a las 21 y a las 23 en la Sala Garay del Colegio Inmaculada Concepción
El humorista Miguel Martín, creador del exitoso personaje El Oficial Gordillo, regresa a Santa Fe para presentar un espectáculo con el que celebra más de dos décadas de trayectoria sobre los escenarios.
Príncipes de Momo a las 21 en El Solar de las Artes
La agrupación celebrará el día de la Pachamama a puro canto con la Murga Príncipes de Momo, “latiendo en un 'refrito' imperdible de joyas ocultas, risas de encendedor y memorias que vuelven a escena”.
La Nave 0022 a las 21 en Demos
Nacida en 2022 en la ciudad de Santa Fe, esta banda independiente llega con un estilo enérgico y letras que conectan. Su sonido fusiona influencias clásicas del rock nacional con una identidad propia. Persecuta y el circo de los vivos llegan desde Concordia para sumarse como banda invitada con su rock fusión y canciones propias.
Pasamanos y Made in China a las 21 en Uhlalá
La fecha reunirá dos propuestas de distintas generaciones y recorridos, unidas por una misma pasión. Pasamanos, una banda santafesina con 40 años de trayectoria. Por otro, Made in China, banda nacida en Paraná.
Domingo 2 de agosto
"Una otra yo" a las 17 en el Centro Cultural Provincial
Una artista, agotada por la precariedad laboral y la necesidad de adaptarse a un mundo cada vez más automatizado, decide crear un avatar capaz de cumplir con todas las exigencias del mercado.
"Una de Pirandello" a las 18 en la Sala Marechal del Teatro Municipal
La obra es un unipersonal protagonizado y dirigido por Mario Martínez, basado en el clásico “Seis personajes en busca de autor” de Luigi Pirandello.Habla sobre la identidad, el abandono y la realidad en estos tiempos.
"Moscateros" a las 20.30 en LOA
La obra escrita y dirigida por Federico Kessler incluye humor absurdo, aventuras y una sátira sobre el poder. Todo eso en una propuesta que dialoga con el presente a través de una historia ambientada en la Francia del siglo XVII.
"Jazz en el Foyer" a las 20 en el Centro Cultural Provincial
En el marco de las celebraciones por su 46° aniversario, el Centro Cultural Provincial, en coproducción con La Brava Producciones, presenta el ciclo, una serie de cuatro conciertos que se desarrollarán durante los domingos de agosto. En la primera jornada, se presenta Pepi Dallo Grupo.