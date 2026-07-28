Unipersonal basado en un clásico

Personajes incompletos en un mundo a la deriva: "Una de Pirandello" llega a la Marechal

El actor y director Mario Martínez trae a la sala experimental del Teatro Municipal un montaje inspirado en "Seis personajes en busca de un autor" que analiza el abandono, la identidad y la urgencia de respuestas en un presente convulso.