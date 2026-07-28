Mario Martínez lleva más de medio siglo involucrado con el teatro. En Entre Ríos, el entramado del teatro independiente no se entiende del todo si no se alude a su nombre.
Personajes incompletos en un mundo a la deriva: "Una de Pirandello" llega a la Marechal
El actor y director Mario Martínez trae a la sala experimental del Teatro Municipal un montaje inspirado en "Seis personajes en busca de un autor" que analiza el abandono, la identidad y la urgencia de respuestas en un presente convulso.
Este escenógrafo, actor, director, productor y docente tomó la decisión, en su última puesta en escena, de adentrarse casi en soledad en el universo de un clásico del siglo XX.
Es así que el domingo presentará en Santa Fe su unipersonal "Una de Pirandello". Donde, con la ayuda de Edgardo Dib, indaga sobre la obra "Seis personajes en busca de un autor", que tiene más de un siglo.
La función está prevista para las 18 en la Sala Marechal del Teatro Municipal, donde se pueden adquirir las entradas.
Un recurso que apela
Bajo la mirada de Martínez, la obra retoma a los personajes, sus conflictos, pérdidas y desencuentros. Y, sobre todo, su búsqueda de un autor que les de identidad y sentido. Dos términos tan necesarios en el mundo de hoy.
En una entrevista con El Litoral, Martínez recordó que la idea de la obra nació de la lectura de "Niebla", la novela de Miguel de Unamuno escrita en 1914.
"Me sorprendió el momento en que el personaje protagónico, ante una situación difícil de resolver, le pide una entrevista al autor, es decir a Unamuno. Eso me voló la cabeza", contó.
El uso de ese recurso condujo inmediatamente a Martínez a Pirandello y a esos "seis personajes incompletos, a quienes alguien ideó y que andan una razón corporal para poder vivir".
El camino al unipersonal
En un primer término, apareció la idea de una adaptación tradicional, con actores y actrices para cubrir cada rol. Pero, tras varias idas y vueltas, se convirtió en un unipersonal que no se divorcia del espíritu concebido por Pirandello.
"Todo terminó en una aventura unipersonal que que fue muy difícil y extensa", dijo Martínez. Que estuvo teñida de una incertidumbre, que se disipó tras el estreno por la complicidad del público con el modo en que Martínez eligió para contar la historia.
"El seguimiento es asombroso. El público puede disfrutar y pensar en las diferentes lecturas que propone la obra", que ya a esta altura rodó por Entre Ríos y por el sur del país.
"Lo más rico es la identificación de la gente con estos seres a los que les falta algo. Incluso yo digo, dentro del espectáculo, 'esta noche todos vinimos en busca de un autor. Ese autor que nos creó y nos abandonó en este mundo donde estamos viviendo en un estado abandono'", afirmó Mario.
Otros clásicos
Si bien es la primera vez que se introduce en el universo de Pirandello, Martínez ya abordó en su carrera a autores que también llegan a la categoría de clásicos, como Florencio Sánchez y Federico García Lorca.
Las expectativas previas a la llegada a Santa Fe son muy buenas. "El público santafesino tiene una formación que le permite disfrutar de un clásico del teatro", cerró.