Una conferencia que sirve para leer el presente

Destellos de genialidad: el joven Sábato en la Santa Fe de los años 40

En 1946, Ernesto Sábato ofreció una charla sobre el Renacimiento en el Museo Rosa Galisteo. Leída hoy, demuestra una forma de pensamiento que anticipó los dilemas que hoy se reeditan en la era de la inteligencia artificial.